Haftaya 56 puanla, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde giren Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u Eljero Elia'nın 18. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve puanını 59'a yükselterek Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılıları maç fazlasıyla geçerek liderliğe oturdu. Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu maç sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcunun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Kalan bütün maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Ne olursa olsun orada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

"Gençken önümüzde Hagi, Alex oynuyordu. Onların açıklarını kapatıyorduk. Şimdi Arda oynuyor, onun açığını kapatıyoruz. Şaka bir yana Arda işini yapabilmek için buraya geldi. İş ahlakı ile bir şeyleri başarmak onun adına çok önemli. Bence bir şeyleri başarmak Arda adına çok önemli. Başarı düşmanı çok üzer. İntikam almak istiyorsan başarı yeterli olur yani. Hepimiz için geçerli bu..."