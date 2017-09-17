Emre Belözoğlu'ndan moral turları

Fenerbahçe Televizyonu spikerlerinden Dilşad Terzioğlu ile Fenerbahçe Futbol Takımı İdari İşler Sorumlusu Baturalp Soydaş’ın önceki akşamki düğününe adeta Emre Belözoğlu damga vurdu...

Tecrübeli oyuncu morali bozuk olan eski takım arkadaşlarıyla tek tek konuşurken özellikle teknik direktör Aykut Kocaman ile yaptığı uzun süreli sohbet dikkat çekti. Ayrıca Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile de sürekli olarak F.Bahçe’yi konuştu. Emre, Milli Takım’da aralarında tartışma yaşanan Şener Özbayraklı ile de selfie yapmayı unutmadı. O gece düğünden taşan diğer gelişmeler ise şöyle:



•Son şampiyonluğun sembol olmuş şarkısı olan ‘tavukları pişirmişem’ söylenerek nostalji yapıldı. Eski yıldızlar Kuyt ve Meireles de şarkıyla coştu.



•Meireles formundan bir şey kaybetmemiş. Yine gecenin yıldızıydı. Türk şarkılarıyla ilginç dans hünerlerini sergiledi. Kuyt da gecenin en neşeli isimlerindendi.

•Eskiler ve yeniler kaynaştı. Webo, Kuyt, Meireles, Emre gibi eskiler gecenin neşe kaynağıydılar.

•Aziz Yıldırım çok uzun süre kalmadı. Nikah kıyıldıktan sonra bir süre daha kalan başkan, daha sonra ayrıldı.

•Gökhan Gönül geldi. Aykut hoca ve bazı eski arkadaşlarıyla sohbet etti.

• Emre ve Şener fotoğraf çektirerek aralarında bir sorun olmadığı mesajını verdiler.

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