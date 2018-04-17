8 | 15

"Maç sırasında o an içimden ‘Ben bir şey yapmadığımda bile Emre şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek yazıyorsunuz. Görün bu yapılanları da yazın’ demek istedim. Çünkü biz yaptığımızda konuşuluyor, yazılıyor. Bize yapıldığında konuşulmuyor, yazılmıyor.”