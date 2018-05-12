Haftaya 66 puanla averaj farkıyla üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Antalyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, ilk yarıda ve ikinci yarıda birer gol bularak maçı 2-0 kazandı ve puanını 69'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında rakip ceza sahasında fırsat yakalayan konuk ekipte kaptan Emre Belözoğlu, yerde kaldığı pozisyonun ardından sakatlandı ve değişiklik işareti yaptı. Başakşehir kulübesinde bu sırada oyuna Gökhan İnler'in alınması için hazırlıklar yaparken oyun devam etti.

Sakatlanma pozisyonundan yaklaşık 1 dakika sonra Antalyasporlu Yekta Kurtuluş'tan topu çapan Emre Belözoğlu, rakip sahaya hızla girerek pasını Edin Visca'ya aktardı. Boşnak yıldız, fileleri havalandırırken asist yapan Emre oyunu seke seke terk etti.