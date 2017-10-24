Emre Belözoğlu yine döktürdü

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, dün yine en etkili oyunlarından birisini sergiledi. Tecrübeli yıldız, Siyah-Beyazlılar karşısında 7 top çalıp 2 kilit pas verirken, 10 da başarılı pas attı.

Yüzde 93.3 pas yüzdesiyle maçın en iyisi olan Emre, Kerim Frei’ın golünün asistini yapan Caiçara’ya aktardığı müthiş topla 5 Beşiktaşlı oyuncuyu etkisiz hale getirip klasını gösterdi.