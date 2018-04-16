Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurdmuştu.

İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak bir çok takımın transfer listesine girmişti. Hatta Sevilla ve Valencia gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.

KÜME DÜŞERSE 1 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Son iki haftayı galibiyet ile kapatan ancak düşme potasından kurtulması zor görünen Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

SEEDORF'UN GÖZDESİ OLDU

Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Emre Çolak Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf'un göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Deportivo'nun Atletico Madrid'e 1-0 kaybettiği maçta muhteşem bir futbol ortaya koyan Emre takımının son iki maçı kazanmasında ise başrolü oynayan isim oldu.

Emre Çolak'ın Deportivo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.