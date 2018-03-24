La Liga'da 29 maçta sadece 4 galibiyet elde edebilen ve 20 puanla ligin son sıralarına demir atan Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, içinde bulundukları durumla ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı. Futbolu yaşayan bir şehirde bulunduğunu vurgulayan Emre, takım olarak verdikleri kümede kalma savaşı hakkında konuştu.
Sporx'te yer alan habere göre kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini dile getiren Emre, "Deportivo taraftarları futbolu yaşıyor ve takımı iyi bir pozisyonda görmek istiyor. Kulüp bulunduğu bu pozisyonu hak etmiyor. Coruna'da genellikle sokağa çıkar ve yürürüm, ancak şu anda fazla dışarı çıkmak istemiyorum. İnsanların yüzünü görmekten çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bu durumdan sorumlu olduğumuzu biliyorum." dedi.
KÖTÜ SONUÇLARIN NEDENİ
Aldıkları kötü sonuçların nedeni sorulan Emre, "2 yıldır buradayım ve kalite anlamında eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuları iyi tanıyorum ve şanssızlık yaşadığımızı fark ediyorum. Çok gol kaçırdığımız maçlarda skor yapmayı başarabilsek, her şey daha farklı olabilirdi. Farklı taktikler denedik, şans da bulduk ancak istediğimizi gerçekleştiremedik" cevabını verdi.
TEKNİK DİREKTÖRLE PROBLEMİ VAR MI?
Teknik direktörleriyle bir problemi olmadığını ve daha çok oynamak istediğini söyleyen milli oyuncu, "Bu sezon sadece oynamadığım için problem yaşadım. Geçen sezon bu takımda oynayacak kalitem olduğunu gösterdim. Teknik direktörlerle problemim var gibi gözüküyor olabilir ancak öyle bir şey yok. Oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.
ANTRENMANDAN KOVULMUŞTU
Bu sezon 19 maçta 973 dakika oynayan Emre, eski teknik direktör Cristobal Parrolo tarafından antrenmandan gönderilmişti. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği kaydedilen Parralo, Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.
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