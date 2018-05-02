HT Magazin'de yer alan habere göre, hayranlarını en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla selamlayacak olan ünlü popçu, 2.5 saatlik bir müzik ziyafeti çekecek.



Bu konserin ardından yaz turnesini başlatacak olan Kaya, yurtiçinde ve yurtdışında 3 ayda 45 konser verecek.

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