HT Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık 2.5 saatlik performansıyla beğeni toplayan ünlü popçuya sahnede 4 dansçı eşlik etti.



Şarkılarıyla kulakların pasını silen Kaya, konser için özel olarak diktirdiği swarovski taşlarla süslü ceketiyleyse gözlere hitap etti.

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