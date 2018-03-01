HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘O bir yıldız’ temalı çekimlerde ünlü popçuya dört yabancı model eşlik etti. 2017’yi 67 konserle kapatan Kaya’nın yaz gelmeden 45 konserlik bir anlaşmaya imza attığı açıklandı.

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