HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, trafikten sıkıldığını ve işlerine yetişmek üzere bisikleti tercih ettiğini belirten oyuncu, “Üsküdar Salacak’ta oturuyorum. İşlerim olduğunda AVM’lere olsun, Beyoğlu tarafına olsun bisikletimle geçiyorum. Haftanın 4-5 günü 20-30 km arası mesafe kat ediyorum” diye konuştu.

Kızılırmak, “Bisiklet turlarına da katılıyorum. O zaman mesafe 100 km’yi buluyor” dedi.