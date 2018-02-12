İspanya La Liga´da 23. hafta mücadelesinde Celta Vigo, kendi evinde ağırladığı Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.



Celta Vigo'da Milli futbolcu Emre Mor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 75. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu.

Espanyol, 10. dakikada Leo Baptistao ile öne geçti ancak Maxi Lopez 32. dakikada oyuna eşitliği getirdi. 75. dakikada oyuna giren Emre Mor, La Liga´da ilk asistini yaptı ve Maxi Lopez kendisinin ve takımının 2. golü kaydederek takımını önce geçirdi. 87. dakikada Espanyol oyuncusu Gerard Moreno'nun golüne engel olamayan Celta Vigo, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Celta Vigo puanını 32'ye yükseltirken, Espanyol da puanını 26'ya çıkardı.