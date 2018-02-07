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Futbol

Küfür eden Emre Belözoğlu neden ceza almadı? İşte cevabı!

07.02.2018 - 09:51 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor maçının son anlarında hakem Halis Özkahya'ya küfür eden ve kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun durumu gündemden düşmüyor. Bu hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek tecrübeli futbolcunun, ekstra bir ceza alması için PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyordu ancak Emre'nin PFDK'ya sevkine gerek görülmedi. Peki Emre neden ceza almadı? İşte cevabı!

  • 1 Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu ceza aldı mı? Emre Belözoğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
    1 | 15

    Emre Belözoğlu bir kez daha tartışmaların odağında.

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  • 2 Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu ceza aldı mı? Emre Belözoğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
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    Konya’da 2. sarı kartla oyundan atılan Başakşehir kaptanı için Caner Erkin ’e verilen 6 maçlık ceza beklenirken, o, TFF Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk dahi edilmedi.

  • 3 Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu ceza aldı mı? Emre Belözoğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
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    Hürriyet'in haberine göre; bu tuhaflık talimatlardan kaynaklanıyor. Emre neden 6 değil, 1 maç ceza aldı?

  • 4 Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu ceza aldı mı? Emre Belözoğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
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    TFF kaynaklarına göre tablo şu: 

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  • 5 Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu ceza aldı mı? Emre Belözoğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
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    Hakem Halis Özkahya , Emre ’yi çift sarıdan attı. Bu durumda sevk olmuyor.

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Yorumlar 64
  • Misafir 3 dakika önce
    Eyyyyyyyyy PFDK siz orada Türk futbolu adınamı yoksa bu takım bizde veya bizden değil kararı veriyorsunuz,bütün kararları kobay yaptığınız Beşiktaş alehine veriyor 1 gecede kural değiştiriyorsunz?ayıptır
  • Misafir 21 dakika önce
    Bu ne sacmalık caner ıcın dudak okuyan dısıplın kurulu emre ıcın bır mac bu nası adalet o zaman herkez hakemın yuzune karsı bagıra bagıra kufur etsın nası olsa bı mac ceza guldurmeyın ınsanlaeı
  • Misafir 45 dakika önce
    fener macinda oynamamak icin kendini attirdi fark etmedinizmi
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