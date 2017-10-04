Emzirmeyi kolaylaştıracak birkaç öneri

Ekim ayı meme ile ilgili bir ay; bir yandan meme kanseri farkındalığı konuları bir yandan da emzirme konuları gündemde dolaşıyor. HT Pazar'dan Damla Çeliktaban; zamanın ruhuna uygun olarak emzirmeyi kolaylaştırabilecek birkaç öneri derledi...

EMZİRME SUTYENLERİ

Emzirmeden önceki sutyenlerinizi unutun, bebeğe kolay ulaşımınızı engelleyeceklerdir. Sıkı ve rahatsız bir sutyen süt kanalları için de iyi değildir.

BİR YASTIK

Emzirirken bir yastık kullanmak sırt ve göğüs ağrılarınızı en aza indirecektir. İşin aslı şu: Bebeği göğsünüze uzatacaksınız, göğsünüzü bebeğe değil. Böylece anne bebeğin ağzına ulaşmak için kendi duruşunu bozmayacak. Evdeki bir yastığı destek olarak kullanabileceğiniz gibi annenin belini desteklerken bebeği üzerine yatırabileceğiniz tasarımda, emzirmeye özel U şeklindeki yastıklardan da kullanabilirsiniz. Bu yastıklar hamileliğinizin son döneminde, yan yatış pozisyonunda uyuduğunuz zamanlarda da işinize yarayabilir.

GÖĞÜS POMPASI

Bebeğinizden uzaklaşacağınız zamanlar için sütünüzü sağmanız gerekebilir. Kaliteli bir göğüs pompası hayat kurtarır. Ama çok erken almamaya özen gösterin. İlk birkaç hafta kadınların emzirme teknikleri üzerine yoğunlaşması akıllıca olacaktır ve sütü sağmak yerine direkt emzirmek daha iyidir. Pompa satın almadan önce pozisyonunuzu düşünün. Misal tam zamanlı mı yoksa yarım gün mü çalışıyorsunuz? Gün içinde kreşe ya da evinize uğrayıp bebeğinizi emzirme fırsatı yakalayabilir misiniz? Hastane tipi pompalar verim açısından en iyi olanları. Satın almanıza da gerek yok, haftalık ya da aylık olarak kiralanabiliyorlar.

YATAK ODASINDA ALAN

Doğumdan sonraki ilk birkaç ay bebeğinizin sizin yatak odanızda yatması gece yarısı emzirmelerini kolaylaştırabilir. Beşiğini yatak odasına taşıyabilir ya da bebeğinizi yatağınıza almayı tercih edebilirsiniz. Bu, her ailenin kendi şartlarına göre vereceği bir karardır. Gece birkaç kere uyanacağınızı göz önüne alarak odalar arası dolaşımı azaltmak açısından aynı odada olmanızda fayda var.

1 ŞİŞE SU

BİRÇOK emzirme uzmanı, annelere her emzirdiklerinde su içmelerini öneriyor. Vücudunuz susuz kalırsa, süt üretiminiz zorlaşır. Özellikle lohusa döneminde hormonlarınızın faaliyeti nedeniyle eskiye oranla daha sık ağlayacağınızı ve terleyeceğinizi yani su kaybına uğrayacağınızı düşünürsek, normalde içtiğinizden daha fazla su içmek için yeterli sebep sayılabilir.

Yardım için bir telefon numarası

Hali hazırda bir emzirme uzmanının telefon numarasını edinmeniz iyi olacaktır. Anneler doğum yaptıktan sonra 1 ya da 2 gün içinde hastaneden ayrılır ama emzirmenin zor kısmı yaklaşık 72 saat sürer. Hastaneden ayrılmadan önce hemşirelere akıl danışabilir ya da çocuk doktorunuzun ofisini arayabilirsiniz.

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