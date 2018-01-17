Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) İngiltere merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’a (QS) Türkiye’deki üniversitelerin dünya ile rekabetini ölçtürdü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla YÖK’te düzenlenen toplantıda, QS’e yaptırılan alan bazlı değerlendirmede, dünyadaki ilk bin üniversite arasına Türkiye’den 10 üniversitenin girdiği açıklandı. Buna göre, Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri “Alan Odaklı Başarı Ödülü” almaya hak kazandı. Bu üniversitelerin 24 alanı, dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir alanlar arasına girdi.
AA'nın haberine göre QS tarafından hazırlanan listeye göre İTÜ, Maden Mühendisliği alanında dünya sıralamasında 31’inci olarak yer aldı. İTÜ’yü izleyen ODTÜ Maden Mühendisliği de listeye 45’inci sıradan girdi. İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri tıp alanında 251-300 bandında yer alarak ülkedeki bu alanda en iyi derecelere sahip üniversiteler oldu.
DERECEYE GİREN ALANLAR
QS tarafından açıklanan dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 Türk üniversitesi ve en üst sıralarda oldukları alanlar şöyle:
- İTÜ-Maden Mühendisliği alanı (31. sırada)
- ODTÜ-Maden Mühendisliği alanı (45. sırada)
- Bilkent Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı (151-200 bandı)
- Boğaziçi Üniversitesi-Elektrik Elektronik Mühendisliği alanı (201-250 bandı)
- Koç Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Arkeoloji alanları (151-200 bandı)
- İstanbul Üniversitesi-Tıp, Eczacılık, Eğitim Bilimleri, Tarım ve Ormancılık alanları (251-300 bandı)
- Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Bilimleri, Tıp ve Eczacılık ve Farmakoloji alanları (251-300 bandı)
- Sabancı Üniversitesi-Makine Mühendisliği ve Havacılık alanları (301-350 bandı)
- Ege Üniversitesi-Tıp alanı (451-500 bandı)
- Ankara Üniversitesi - Tıp alanı (401-450 bandı)
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