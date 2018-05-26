Bu sene 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Türk sineması açısından en bereketli yılını yaşadı. Festival çerçevesinde kurulan Cannes Film Market’te 4 Türk filmi yabancı ülkeler tarafından satın alındı.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nuri Bilge Ceylan, ‘Ahlat Ağacı’nın ana yarışma bölümüne kabul edilmesiyle Cannes Film Festivali’nin değişmez sinemacılarından olduğunu bir kez daha gösterdi. Ceylan, bu yıl ödül alamasa da Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol dünyanın en prestijli festivaline katılma deneyimi yaşadı.

Partiler, prömiyerler, güzel kadınlar, şık elbiseler, pahalı mücevherler ve ödül töreni... Bunlar her yıl Cannes’ın göze çarpan yanları. Bir de arka planda kalan bir bölüm var ki bu yıl önceki senelere göre Türk sineması açısından daha önemli bir yer kapladı. Ödül alınmamış olsa da Türk sineması Cannes Film Festivali’nden eli boş dönmedi. Dünyanın her ülkesinden gelen film dağıtımcılarının bir araya geldiği Cannes Film Market, bu yıl Türk sineması açısından oldukça bereketli geçti.

FİLM PAZARIMIZ GENİŞLİYOR

Türk filmlerini uluslararası pazara sunan Match Point’in sahibi Melis Nersesoğlu aracılığıyla festivalde dört film Çin, Japonya ve Güney Kore’ye satıldı. Nersesoğlu, uluslararası pazarda Türk filmlerine olan ilginin arttığını belirterek şunları söyledi: “Türk dizileri önceleri yurtdışına ucuz ücretlerle satılıyordu. Şimdiyse bölüm başına 200 bin dolara satılan diziler var. Türk filmleri için de durum bu yönde gelişiyor. Şimdilerde sattığımız filmler, kısa bir süre sonra genişleyecek pazarın ilk adımlarıdır.”