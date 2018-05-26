Bu sene 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Türk sineması açısından en bereketli yılını yaşadı. Festival çerçevesinde kurulan Cannes Film Market’te 4 Türk filmi yabancı ülkeler tarafından satın alındı.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nuri Bilge Ceylan, ‘Ahlat Ağacı’nın ana yarışma bölümüne kabul edilmesiyle Cannes Film Festivali’nin değişmez sinemacılarından olduğunu bir kez daha gösterdi. Ceylan, bu yıl ödül alamasa da Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol dünyanın en prestijli festivaline katılma deneyimi yaşadı.
Partiler, prömiyerler, güzel kadınlar, şık elbiseler, pahalı mücevherler ve ödül töreni... Bunlar her yıl Cannes’ın göze çarpan yanları. Bir de arka planda kalan bir bölüm var ki bu yıl önceki senelere göre Türk sineması açısından daha önemli bir yer kapladı. Ödül alınmamış olsa da Türk sineması Cannes Film Festivali’nden eli boş dönmedi. Dünyanın her ülkesinden gelen film dağıtımcılarının bir araya geldiği Cannes Film Market, bu yıl Türk sineması açısından oldukça bereketli geçti.
FİLM PAZARIMIZ GENİŞLİYOR
Türk filmlerini uluslararası pazara sunan Match Point’in sahibi Melis Nersesoğlu aracılığıyla festivalde dört film Çin, Japonya ve Güney Kore’ye satıldı. Nersesoğlu, uluslararası pazarda Türk filmlerine olan ilginin arttığını belirterek şunları söyledi: “Türk dizileri önceleri yurtdışına ucuz ücretlerle satılıyordu. Şimdiyse bölüm başına 200 bin dolara satılan diziler var. Türk filmleri için de durum bu yönde gelişiyor. Şimdilerde sattığımız filmler, kısa bir süre sonra genişleyecek pazarın ilk adımlarıdır.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.