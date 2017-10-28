En büyük dinazor ayak izlerinden biri bulundu

Araştırmacılar, Kayentapus ambrokholohali adlı 2.7 metre yüksekliğinde, 9 metrelik uzunluğundaki dinozorun, tüm kıtayı dolaşan en büyük dinozorlardan biri olduğunu söylediler.
Cape Town Üniversitesi Jeoloji Bilimi doktora sonrası araştırma görevlisi ve gazete baş yazarı Lara Sciscio, bulguyu "benzeri görülmemiş" ve "beklenmedik" olarak nitelendirdi. "Bu keşif, dünyada 200 milyon yıl öncesine kadar böyle büyük etçil dinozorların bulunduğu iki bölgenin Polonya ve şimdi Lesotho'da bulunduğu anlamına geliyor" dedi.,
Bu keşif yapılıncaya kadar, erken Jura döneminde theropodların (ya da büyük etobur iki ayaklı dinozorlar) çok daha küçük olduğu düşünülüyordu. Vücut boyları kabaca üç ila beş metreydi, oysa bu dinozor dokuz metre uzunluğundaydı. Sadece 145 milyon yıl önce oldukça yeni olan mesozoik dönem sonunda, daha yaygın olarak bilinen tiranozor kral gibi daha büyük theropodların fosil kayıtlarında temsil edildiği bilinmektedir.
"Bu önemli bir keşif, çünkü bulunan ayak izleri Gondwana'nın tamamında (Afrika olduktan sonra ayrılan tarih öncesi kıtalar ve ve diğer kıtalarda) çağlarının en büyüğü" denildi.
Dinozorun ayak izinin, iskelet kalıntılarından bilinen en büyük erken Jura terepodu olan Cryolophosaurus'dan iki metre daha uzun olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar, 2016 yılının başında Lesotho Ulusal Üniversitesi yakınlarındaki Roma Vadisi'ndeki bir saha gezisi sırasında ayak izini buldu. Testler yapmak ve yayınlanan raporda sonuçlanan fosil ayak izinin tarihini belirlemek için yıl boyunca geri döndüler.
Cape Town Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde yapılan çalışma, bu canlı 'çok daha küçük etobur dinozorlar ve çeşitli otobur dinazorlar ve hepçil dinozorların baskın olduğu yerleri gezdiğini' gösteriyor.
Bulgunun, gezegenin daha derin, daha karmaşık bir geçmişi olduğuna işaret ettiği söylendi. "Dünyanın kaç yaşında olduğu ve ayrıca tarihimizi biraz daha fazla anlamamıza yardımcı oluyor" denildi.
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