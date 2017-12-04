'En büyük risk yüksek faiz'

İnternet medyası editörleri ile bir araya gelen Ünlü, önümüzdeki senenin borsa açısından çok hareketli olacağını söyledi.

Borsanın şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz büyüklüğüne ulaşmasını beklediklerini anlatan Ünlü, 3.5-4 milyar dolarlık bir halka arz gelebileceğini kaydetti. bunların büyük halka arzlar olacağının altını çizen Ünlü, "Medical Park, Memorial, EnerjiSA, Şok ve Defacto'nun halka arzını bekliyoruz. Eğer gerçekleşirse halka arzda rekor kırılmış olacak" dedi.

Satın alma ve birleşmelerin de artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Ünlü, bu sene ilk yarıda yaşanan durgunluğa rağmen geçtiğimiz yılın aşılabileceğini ifade etti.

ASYALI FONLAR GELİYOR

Yabancı ilgisinin devam ettiğini ve Türkiye'deki durumdan çekinen 3-7 yıl vadeli yatırım yapan orta vadeli fonların yerini Asyalıların aldığını anlatan Ünlü, "Daha önce yatırım yapmamış olan Uzakdoğulu fonlardan ciddi ilgi var. Koreli, Japon ve Çinli yatırımcıların payları devamlı artıyor. Daha önce payları yüzde 5 iken şimdilerde toplam yabancı payı içerisinde yüzde 20'ye yükseldi. Bundan sonra Asya'dan ilginin devam etmesini bekliyorum." dedi.

Bu yıl şimdiye kadar olan dönemde 4 milyar dolarlık alım satıma aracılık ettiklerini anlatan Ünlü, yabancı ilgisinin sürdüğünün yıl sonunda danışmanlı satışların 8 milyar doları geçebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin potansiyelinin çok güçlu olduğunun altını çizen Ünlü, yaşanan olaylara rağmen bu kadar bir yabancı girişinin önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Darbe girişimine rağmen geçen yıl 12,3 milyar dolar yabancı sermaye geldiğini anlatan Ünlü, Türkiye'nin potansiyelinin ise 20-25 milyar dolar olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK RİSK YÜKSEK FAİZ

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi ise önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisi için en büyük risk oluşturacak faktörlerin başında ‘yüksek faiz’ beklentisinin geldiğini ifade etti. Mizrahi, "Fed ve diğer global merkez bankalarının faiz artışları ve bilanço normalizasyonu ile beraber bütün dünyada faizler artacak. Türkiye’nin buradaki dezavantajı, diğer ülkelerle olan enflasyon farkı. Enflasyonun yüksek seyretmesi, bizim faizlerimize de yukarı yönlü baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Kredi Garanti fonu'nun (KGF) piyasada ciddi bir likidite yarattığına işaret eden Mizrahi, şöyle devam etti:

"KGF, piyasadaki likiditeyi artırdığı için herkesin kendini daha rahat döndürmesini sağladı ve aynı zamanda hem reel sektör hem de tüketici güvenini artırıcı bir etkisi oldu. Bunun tabi ki, domino etkisini tüm sektörlerde gördük ve sene başında en iyi ihtimalle yüzde 3 büyürüz derken, şu andaki tahminlerimiz 2017 yılını yüzde 5,5 büyüme ile bitireceğimiz yönünde. Üçüncü çeyreği gördükten sonra bu beklentiyi yukarı yönlü revize etme ihtimalimiz de var. Bizim üçüncü çeyrekte ise yüzde 7’lik bir büyüme öngörümüz var."

MAKİNA YATIRIMLARI ARTABİLİR

Mizrahi, KGF kredilerinin daha çok çalışma sermayesi fonlaması ve tüketime gittiğini ve çok fazla yatırıma yönelmediğini belirterek, "İnşaat tarafında yatırımların devam ettiğini, buna karşın makine teçhizat tarafında düzenli düşüşün sürdüğünü izledik. Ancak, uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin sağlanması için makine teçhizat yatırımı çok önemli. KGF’nin kullanılmayan 50 milyar lirası ve bankalara geri ödenmekte olan kredi taksitleri var. Bu tutarın yatırımlara yönleneceği konusunda mesajlar aldık. Yani KGF sonrası göremediğimiz yatırımları 2018'de makine teçhizat tarafında görebiliriz. Böyle bir durum, 2018’de ekonomik büyümeyi destekleyecektir." dedi.

KURUN BİR HESABI YOK



Mizrahi, kurdaki seyirle ile ilgili olarak da şunları anlattı:

"Kurun bir hesabı yok, kuru etkileyen faktör sayısı sonsuz. Bizim eski bir ekonomistimiz “Benim bir kur tahminim yok ve bundan utanmıyorum” derdi. Ancak, finansal modellerimize önemli bir girdi oluşturduğu için biz kur tahmini yapmak durumundayız. Gelişmelere göre de sürekli güncellemek zorunda kalıyoruz. Bana bundan iki ay önce kur tahminini sorsaydınız, 3,65 diyecektim. Ondan 15 gün sonra sorsaydınız 3,75 diyecektim. Şu an için yılsonu kur tahminimiz 3,90

seviyesinde.

Önümüzdeki sene de 4,15 gibi bir yılsonu kur tahmini yapıyoruz. Genelde biz kur tahmini yaparken Türkiye ile ABD arasındaki enflasyon farkını kurdaki olması gereken değer kaybına yansıtıyoruz. Bizim Türkiye için 2018 enflasyon tahminimiz yüzde 8,5. ABD enflasyonu da yüzde 2 olursa, kurun yüzde 6,5 değer kaybetmesi lazım diye teorik hesaplamada bulunuyoruz."

BORSADA YILLIK HEDEF 120 BİN

Borsa ile ilgili 2018 yılında olumlu olduğunu belirten Mizrahi, şöyle devam etti:

"Endekse nominal olarak bakmak yanlış bence. Borsaya şirketlerin kârı ve bunun bir çarpanı olarak bakmak gerek. Yıla başlarken borsa bir yıl vadeli kâr beklentilerine göre 8,2 fiyat/kazanç çarpanı ile işlem görüyordu. Bugün itibariyle yine bir yıl vadeli baktığımız zaman 7,5 fiyat/kazanç çarpanı ile işlem görüyor. Bu çarpandaki azalma bütün gelişmekte olan piyasalardaki çarpanların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Aslında biz sadece rakama bakıyoruz ‘115 bin tarihi zirveyi gördü’ diye… Ama aslında olması gerektiği yerden uzakta endeks. “Türkiye hangi çarpanla işlem görmeli” sorusunun yanıtı ise farklı. Bunun iki başlığı var. Biri sermaye maliyeti, o faizin bir fonksiyonu. İkincisi ise şirket kârlılıkları. Şirket kârlıkları bu sene yüzde 50 arttı. Bizim beklentimiz bankacılıkta yüzde 29 gibi bir seviye ile banka dışında da yüzde 58 ile seneyi kapatmak. Kârın bu kadar büyüdüğü bir yerde endeksin de bu performansı yapmasını beklersiniz ama onun altında yaptı. O yüzden çarpan aşağı gelmiş oldu. Bence işlem görmesi gereken seviye 9 çarpanıdır.

Biz her bir hisse için belirlediğimiz hedef fiyatlardan bir endeks hedefi belirliyoruz. Şu anda hesaplarımız BIST için 120 bine tekabül ediyor. Bu 12 aylık bir hedef. Ama yıl sonu finansalları açıklandıktan sonra yine beklenti üzeri sonuçlar gelirse bu endeks hedefini de yukarı yönlü revize etmek durumunda kalabiliriz."

Ünlü&Co

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