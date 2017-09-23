En çok karıştırılan havalimanları

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Son olarak geçtiğimiz mart ayında, 18 yaşında Amsterdamlı Milano Schipper, sırt çantasını hazırlayıp plajların tadını çıkarmak için yola düştü. Bunun yerine kendini kar fırtınasının ortasında buldu. Schipper, uçak kalktıktan sonra önündeki ekranda uçuş planını gördüğü an yanlış yere gittiğini fark etti. Bu olay o kadar fazla sayıda yaşanmış ki bir dönem, Nova Scotia’ya “Yanlış Sidney’e Hoş Geldiniz” temalı bir tanıtım programı oluşturulması bile gündeme gelmiş. 2002’de bir İngiliz çift, 2008’de Arjantinli bir kadın, 2009’da Hollandalı dede ile torunu ve 2010’da bir İtalyan çift yanlış Sidney’e uçmuş...