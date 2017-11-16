En çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş...

Avrupa'nın beş büyük ligine kıyasla daha çok kırmızı karta başvuran Türk hakemler, toplam kart sayısında ise Fransız ve İspanyol meslektaşlarının gerisinde kaldı.

Süper Lig'in ilk 11 haftasında düdük çalan 20 hakem, 460 sarı ve 38 kırmızı olmak üzere toplam 498 kez kart çıkardı. İngiltere ve Almanya liglerinin toplamından daha çok kırmızı kart gösteren Süper Lig hakemleri, sarı ve toplam kart rakamlarında İspanya ve Fransa'nın gerisinde yer alırken, İngiltere, İtalya ve Almanya liglerine göre daha cömert davrandı.

Hakemler, Paris Saint-Germain'in liderliğinde 12 haftayı geride bırakan Fransa'da 34, İtalya'da 23, İspanya'da 16, İngiltere ve Almanya'da ise 15'er kez kırmızı karta başvurdu.

İspanya'da şu ana kadar oynanan 110 maçta 529'u sarı toplam 545, 119 karşılaşmanın geride kaldığı Fransa'da 482'si sarı toplam 516, İtalya'da 118 mücadelede 435'i sarı toplam 458, İngiltere'de 110 maçta 345'i sarı toplam 360 kart çıkarken, 99 mücadelede 330'u sarı toplam 345 kartın gösterildiği Almanya son sırada kaldı.

Süper Lig ile Avrupa'nın beş büyük liginde çıkan kart sayıları şöyle:

Lig Hafta Sarı Kırmızı Toplam İspanya 11 529 16 545 Fransa 12 482 34 516 Türkiye 11 460 38 498 İtalya 12 435 23 458 İngiltere 11 345 15 360 Almanya 11 330 15 345

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligleri baz alındığında en çok kırmızı kart gören takım olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takımda ilk 11 haftalık maratonda Dusko Tosic, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Bu kartlardan dördünü Fenerbahçe ve Karabükspor maçlarında Ali Palabıyık, Gençlerbirliği mücadelesinde de Halis Özkahya gösterdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Gençlerbirliği futbolcuları dörder, lider Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giyen oyuncular ise üçer kez kırmızı kart gördü.

Fransa'da Saint-Etienne, Lille ve Troyes takımları 4'er, İngiltere'de Chelsea 3, Almanya'da Leipzig ve Freiburg 3'er, İtalya'da Genoa ve Verona 3'er, İspanya'da Real Sociedad 3 kırmızı kartla liglerinde bu alanda listenin başında yer alıyor.

BARCELONA VE BAYERN KIZARMADI

Liglerinde zirvede yer alan takımlardan sadece Barcelona ve Bayern Münih geride kalan haftalarda kırmızı kart görmedi. Süper Lig lideri Galatasaray'da Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Premier Lig lideri Manchester City'de Kyle Walker ve Raheem Sterling, Paris Saint-Germain'de Marco Verratti ve Neymar, Lazio'da ise Marco Parolo kırmızı kartla cezalandırıldı.

GIRONA'YA 42 SARI KART

Süper Lig'de Trabzonspor 33 kezle en çok sarı kart gören takım olurken, Avrupa'da ise İspanyol temsilcisi Girona 42 sarı kartla başı çekti. Premier Lig'de Slaven Bilic ile yollarını ayıran West Ham United 24, İtalya'da Bologna 35, Almanya'da Hannover 28, Fransa'da da Olympique Marsilya ve Toulouse futbolcuları 34'er sarı kartla hakemler tarafından uyarıldı.

EN ÇOK KARTI CÜNEYT ÇAKIR GÖSTERDİ

Süper Lig'de görev yapan hakemler arasında en çok kırmızı kartı Ali Palabıyık, en çok kartı ise Cüneyt Çakır gösterdi.

Ligin 11 haftalık bölümünde 7 maçta görev yapan 36 yaşındaki Ali Palabıyık, toplam 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Palabıyık'ı 6 kırmızı kartla Halis Özkahya, 4 kırmızı kartla da Cüneyt Çakır izledi. Toplam kart sayısında ise 46'sı sarı toplam 50 kez kartına başvuran Cüneyt Çakır ilk sırada yer alırken, Fırat Aydınus 43'ü sarı toplam 45, Ali Palabıyık da 29'u sarı toplam 36 kartla futbolcuları cezalandırdı.

DENİZ AYTEKİN ACIMADI

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde 6 maçta görev yapan Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, gösterdiği 27 sarı, 2 kırmızı kartla şu ana kadar kartına en çok başvuran iki hakemden biri oldu. İngiltere'de 10 maçta düdük çalan Michael Oliver 44 (42 sarı, 2 kırmızı), İtalya'da Daniele Doveri 6 maçta 32 (30 sarı, 2 kırmızı), İspanya'da Gil Manzano 6 maçta 35 (33 sarı, 2 kırmızı), Fransa'da ise 7 mücadelede görev yapan Ruddy Buquet 39 (38 sarı, 1 kırmızı) kart gösterdi.

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