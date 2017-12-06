En çok şifrenin korunmasını sordular

Türkiye’de 44 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Facebook’un ülkenin dört bir yanında çevrimiçi emniyet konusunda farkındalığı artırmak için sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan Habitat Derneği (Habitat) işbirliğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da desteği ile hayata geçirdiği “Kontrol Bende” projesi devam ediyor. Projenin koordinasyon toplantısında bir araya gelen Facebook ve Habitat yetkilileri ile gönüllü eğitmenler, Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan sonuçlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

20 ilde 102 gönüllü üniversite öğrencisi eğitmen olarak yetiştirildi

Habitat gönüllüsü üniversite öğrencilerinden oluşan eğitmenler, Eylül ayından bu yana 2.300 kişiye Facebook’un güvenli kullanımı ve sorumlu çevrimiçi davranışlar konusunda eğitim verdi. Proje kapsamında 20 ilden 63 kadın, 39 erkek olmak üzere toplamda 102 gönüllü eğitmen yetiştirildi. Facebook ekipleri tarafından Facebook’un platformu herkes için daha emniyetli bir hale getirmek adına tasarladığı araçlar, ipuçları ve kılavuzlar ile sorumlu çevrimiçi davranışlar konusunda eğitimler alan 102 gönüllü bilgi elçisi, kendi şehirlerindeki yurttaşlarla bir araya gelerek onları Facebook ve internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Hesabım bir başkasının eline geçerse ne yapmalıyım?

Eğitimler boyunca Habitat gönüllülerinin en sık karşılaştıkları sorulardan biri Facebook hesabının ele geçirilmesi durumunda izlenmesi gereken yollar geliyor. Eğer hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız, Facebook'un 'hacked' uzantılı sayfasını ziyaret edebilir ve ilgili adımları izleyerek hesabınızı güvene alabilirsiniz. Hesabınızı nasıl güvende tutacağınızla ilgili daha fazla bilgi için Facebook Yardım Merkezi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Eğitmenlerin sıkça soru aldığı diğer konular ise şifre belirleme ve iki faktörlü kimlik doğrulaması olarak sıralanıyor. Güçlü bir Facebook şifresi oluşturmak için en az 6 karakter uzunluğunda, rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan karmaşık bir şifre seçilmesi öneriliyor. Facebook şifrenizin e-posta veya banka hesaplarınız gibi hesaplara giriş yaparken kullandığınız şifrelerden farklı olması gerektiğinin de altı çiziliyor. İki faktörlü kimlik doğrulaması ise Facebook hesabınızı şifrenize ek olarak korumanıza yardımcı olan bir güvenlik özelliği olarak tanımlanıyor. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurduğunuzda, birisi tanınmayan bir bilgisayar veya mobil cihazdan Facebook'a her erişmeye çalıştığında, sizden özel bir güvenlik kodu girmeniz veya bu girişi onaylamanız isteniyor.

“On binin üzerinde kişiye ulaşmak istiyoruz”

Kontrol Bende projesinin başarısını değerlendiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Nilay Erdem, şunları söyledi:

“Türkiye’de 44 milyondan fazla insandan oluşan topluluğumuza güvenli bir Facebook deneyimi sunmak bizim en önemli önceliğimiz. Bu amaçla Habitat işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Kontrol Bende projesinin geldiği nokta bizim için mutluluk verici. Gerek projenin gönüllü eğitmenlerinden, gerekse katılımcılardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kontrol Bende sayesinde daha da fazla insana ulaşmak ve bir yıl içinde on binin üzerinde kişiye Facebook’un tüm kullanıcılarına açık olan güvenlik araçlarını nasıl kullanacaklarını anlatmak istiyoruz.”

“Çevrimiçi emniyet konusunda bilinç oluşturacağız”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise “Bu projede ‘Bilinçli ve sorumlu çevrimiçi davranış nasıl olmalı?’ sorusunun cevabını Türkiye'deki bütün dijitalleşmiş bireylere anlatmak üzere yola çıktık ve çok kısa zamanda 2 bin 300 kişiyle eğitimler gerçekleştirdik. Yüz yüze ulaştığımız insanlara ek olarak açtığımız Kontrol Bende Facebook sayfası üzerinden paylaştığımız güvenlik ipuçları ve yanıtladığımız sorular ile de binlerce kişiye ulaştık. Kontrol Bende projesi tamamlandığında Türkiye’de çevrimiçi emniyet konusunda daha bilgili ve dikkatli bir bilinç oluşturacağımızı düşünüyoruz” dedi.