En değerli 100 futbolcu açıklandı!

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en değerli 21 yaş altı 100 futbolcuyu açıkladı! Listeye Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın da aralarında olduğu 4 Türk oyuncu yer aldı. İşte o liste: