En değerli 100 futbolcu açıklandı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en değerli 21 yaş altı 100 futbolcuyu açıkladı! Listeye Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın da aralarında olduğu 4 Türk oyuncu yer aldı. İşte o liste:
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2
2|101
100) BORJA MAYORAL | 10.6 MİLYON EURO | REAL MADRID
3
3|101
99) DAN-AXEL ZAGADOU | 10.8 MİLYON EURO | BORUSSIA DORTMUND
4
4|101
98) GIL DIAS | 10.8 MİLYON EURO | REAL BETIS
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5
5|101
97) BEN WOODBURN | 10.9 MİLYON EURO | LIVERPOOL
6
6|101
96) EMRE MOR | 10.9 MİLYON EURO | CELTA VIGO
7
7|101
95) MAXIMILIANO GOMEZ | 11 MİLYON EURO | CELTA VIGO
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8
8|101
94) ALEXANDER ISAK | 11.1 MİLYON EURO | BORUSSIA DORTMUND
9
9|101
93) ADAMA DIAKHABY | 11.1 MİLYON EURO | MONACO
10
10|101
92) KONRAD LAIMER | 11.2 MİLYON EURO | LEIPZIG
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11
11|101
91) ASSANE DIOUSSE | 11.3 MİLYON EURO | SAINT ETIENNE
12
12|101
90) JORGE DE OLIVEIRA | 11.4 MİLYON EURO | MONACO
13
13|101
89) KEVIN DANSO | 11.4 MİLYON EURO | AUGSBURG
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14
14|101
88) LEVİN ÖZTUNALİ | 11.6 MİLYON EURO | MAINZ
15
15|101
87) JORDON IBE | 11.7 MİLYON EURO | BOURNEMOUTH
16
16|101
86) MAURICIO LEMOS | 11.7 MİLYON EURO | LAS PALMAS
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17
17|101
85) GERSON SANTOS | 12.2 MİLYON EURO | AS ROMA
18
18|101
84) BEN CHILWELL | 12.2 MİLYON EURO | LEICESTER CITY
19
19|101
83) ALBAN LAFONT | 12.4 MİLYON EURO | TOULOUSE
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20
20|101
82) OLIVIER BURKE | 12.4 MİLYON EURO | WEST BROMWICH
21
21|101
81) GIOVANI LO CELSO | 12.5 MİLYON EURO | PSG
22
22|101
80) NADIEM AMIRI | 13.3 MİLYON EURO | HOFFENHEIM
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23
23|101
79) FEDERICO VALVERDE | 13.8 MİLYON EURO | DEPORTIVO
24
24|101
78) MASON HOLGATE | 13.9 MİLYON EURO | EVERTON
25
25|101
77) JESUS VALLEJON | 13.9 MİLYON EURO | REAL MADRID
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26
26|101
76) JAKUB JANKTO | 13.9 MİLYON EURO | UDINESE
27
27|101
75) PANAGIOTIS RETSOS | 14.2 MİLYON EURO | BAYER LEVERKUSEN
28
28|101
74) RAMADAN SOBHI | 14.3 MİLYON EURO | STOKE CITY
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29
29|101
73) LEON BAILEY | 14.3 MİLYON EURO | BAYER LEVERKUSEN
30
30|101
72) ANDREAS PEREIRA | 14.5 MİLYON EURO | VALENCIA
31
31|101
71) ADEMOLA LOOKMAN | 14.7 MİLYON EURO | EVERTON
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32
32|101
70) NICOLO BARELLA | 14.9 MİLYON EURO | CAGLIARI
33
33|101
69) AMATH NDIAYE | 15.1 MİLYON EURO | GETAFE
34
34|101
68) YANN KARAMOH | INTER | 15.4 MİLYON EURO
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35
35|101
67) NIKOLA VLASIC | EVERTON | 17.3 MİLYON EURO
36
36|101
66) NICO ELVEDI | M'GLADBACH | 17.6 MİLYON EURO
37
37|101
65) ANTONIO SANABRIA | 17.6 MİLYON EURO | REAL BETIS
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38
38|101
64) ALLAN SAINT-MAXIMIN | 17.6 MİLYON EURO | NICE
39
39|101
63) BENJAMIN HENRICHS | 17.8 MİLYON EURO | BAYER LEVERKUSEN
40
40|101
62) DOMINIC CALVERT-LEWIN | 18 MİLYON EURO | EVERTON
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41
41|101
61) ENES ÜNAL | 18.6 MİLYON EURO | LEVANTE
42
42|101
60) SANTI MINA | 18.7 MİLYON EURO | VALENCIA
43
43|101
59) ISMAILA SARR | 18.7 MİLYON EURO | RENNES
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44
44|101
58) FRANÇOIS KAMANO | 18.8 MİLYON EURO | BORDEAUX
45
45|101
57) ALVARO OZOLA | 19 MİLYON EURO | REAL SOCIEDAD
46
46|101
56) KELECHI IHEANACHO | 19.4 MİLYON EURO | LEICESTER CITY
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47
47|101
55) DOMINIC SOLANKE | 19.7 MİLYON EURO | LIVERPOOL
48
48|101
54) MOUCTAR DIAKHABY | 19.9 MİLYON EURO | LYON
49
49|101
53) MAXWELL CORNET | 20.2 MİLYON EURO | LYON
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50
50|101
52) KAI HAVERTZ | 21 MİLYON EURO | BAYER LEVERKUSEN
51
51|101
51) TRENT ALEXANDER-ARNOLD | 21.1 MİLYON EURO | LIVERPOOL
52
52|101
50) ADAM OUNAS | 21.1 MİLYON EURO | NAPOLI
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53
53|101
49) MAXIME LOPEZ | 21.3 MİLYON EURO | MARSILYA
54
54|101
48) CENGİZ ÜNDER | 21.3 MİLYON EURO | ROMA
55
55|101
47) LUCAS HERNANDEZ | 22.8 MİLYON EURO | ATLETICO MADRID
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56
56|101
46) PATRIK SCHICK | 22.8 MİLYON EURO | ROMA
57
57|101
45) AMINE HARIT | 22.9 MİLYON EURO | SCHALKE
58
58|101
44) JONATHAN TAH | 23.6 MİLYON EURO | LEVERKUSEN
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59
59|101
43) DEMERAI GRAY | 24.1 MİLYON EURO | LEICESTER
60
60|101
42) AARON MARTIN | 24.4 MİLYON EURO | ESPANYOL
61
61|101
41) LUCAS TORREIRA | 25.4 MİLYON EURO | SAMPDORIA
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62
62|101
40) AMADOU DIAWARA | 28.1 MİLYON EURO | NAPOLI
63
63|101
39) MAHMOUD DAHOUD | 28.4 MİLYON EURO | DORTMUND
64
64|101
38) LUCAS TOUSART | 30.5 MİLYON EURO | LYON
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65
65|101
37) RICHARLISON DE ANDRADE | 30.5 MİLYON EURO | WATFORD
66
66|101
36) DAYOT UPAMECANO | 30.6 MİLYON EURO | LEIPZIG
67
67|101
35) JULIAN BRANDT | 31.3 MİLYON EURO | LEVERKUSEN
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68
68|101
34) ALEX IWOBI | 31.5 MİLYON EURO | ARSENAL
69
69|101
33) HARRY WINKS | 32.7 MİLYON EURO | TOTTENHAM
70
70|101
32) RONY LOPES | 33.9 MİLYON EURO | MONACO
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71
71|101
31) JOE GOMEZ | 34.2 MİLYON EURO | LIVERPOOL
72
72|101
30) KINGSLEY COMAN | 35.4 MİLYON EURO | BAYERN MÜNİH
73
73|101
29) RENATO SANCHES | 37.3 MİLYON EURO | SWANSEA CITY
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74
74|101
28) MALCOM FILIPE | 37.6 MİLYON EURO | BORDEAUX
75
75|101
27) CARLOS SOLER | 37.9 MİLYON EURO | VALENCIA
76
76|101
26) MIKEL OYARZABAL | 39 MİLYON EURO | REAL SOCIEDAD
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77
77|101
25) TAMMY ABRAHAM | 39.7 MİLYON EURO | SWANSEA CITY
78
78|101
24) RODRIGO BENTANCUR | 40.5 MİLYON EURO | JUVENTUS
79
79|101
23) GONÇALO GUEDES | 40.9 MİLYON EURO | VALENCIA
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80
80|101
22) PABLO FORNALS | 41.5 MİLYON EURO | VILLARREAL
81
81|101
21) TOM DAVIES | 42.1 MİLYON EURO | EVERTON
82
82|101
20) THEO HERNANDEZ | 42.8 MİLYON EURO | REAL MADRID
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83
83|101
19) DANIEL CEBALLOS | 43.8 MİLYON EURO | REAL MADRID
84
84|101
18) YOURI TIELEMANS | 46.2 MİLYON EURO | MONACO
85
85|101
17) FRANCK KESSIE | 47.6 MİLYON EURO | AC MILAN
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86
86|101
16) ANDREAS CHRISTENSEN | 47.6 MİLYON EURO | CHELSEA
87
87|101
15) MARCO ASENSIO | 50.7 MİLYON EURO | REAL MADRID
88
88|101
14) LORENZO PELLEGRINI | 50.7 MİLYON EURO | AS ROMA
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89
89|101
13) FEDERICO CHIESA | 52.6 MİLYON EURO | FIORENTINA
90
90|101
12) GIANLUIGI DONNARUMMA | 55.7 MİLYON EURO | AC MILAN
91
91|101
11) WILFRED NDIDI | 64.8 MİLYON EURO | LEICESTER CITY
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92
92|101
10) DAVINSON SANCHEZ | 66.3 MİLYON EURO | TOTTENHAM
93
93|101
9) CHRISTIAN PULISIC | 75.2 MİLYON EURO | DORTMUND
94
94|101
8) ANTHONY MARTIAL | 85.6 MİLYON EURO | MANCHESTER UNITED
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95
95|101
7) TIMO WERNER | 92.5 MİLYON EURO | LEIPZIG
96
96|101
6) GABRIEL JESUS | 108.4 MİLYON EURO | MANCHESTER CITY
97
97|101
5) MARCUS RASHFORD | 116.7 MİLYON EURO | MANCHESTER UNITED
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98
98|101
4) OUSMANE DEMBELE | 120.4 MİLYON EURO | BARCELONA
99
99|101
3) LEROY SANE | 124.5 MİLYON EURO | MANCHESTER CITY
100
100|101
2) DELE ALLI | 180.2 MİLYON EURO | TOTTENHAM
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101
101|101
1) KYLIAN MBAPPE | 182.8 MİLYON EURO | PSG
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