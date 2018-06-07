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En fazla kazanan sporcular açıklandı

07.06.2018 - 07:22 | Güncelleme:

Forbes, 2018 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listede hiç kadın sporcu olmamasına tepki gelirken Real Madrid'in süperstarı Ronaldo'ya da kötü haber geldi...

  • 1 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
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    Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

  • 2 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
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    2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

  • 3 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
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    Bu durum spor dünyasında kadın - erkek eşitsizliği yaşandığı şeklinde yorumlanıp büyük tepki topladı.

  • 4 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    4 | 34

    Geçen yıl listede yer alan tek kadın sporcu olan Serena Williams, doğum nedeniyle büyük turnuvaların birçoğuna katılamadı ve 18 milyon dolar'la listeye giremedi.

  • 5 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    5 | 34

    Daha önceki yıllarda listede olan Maria Sharapova, madde kullanımından dolayı spordan uzaklaştırma alması sebebiyle listede yer bulamadı.

  • 6 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    6 | 34

    Listenin açıklanmasının ardından bir şok da Ronaldo yaşadı. Son iki yıldır zirvede yer alan Cristiano Ronaldo, 1.'liği kaybetti.

  • 7 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
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    En çok kazanan 20 sporcu şöyle sıralandı:

  • 8 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    8 | 34

    20 - Rafael Nadal - 41.4 milyon dolar

  • 9 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    9 | 34

    20 - Alex Smith - 41.4 milyon dolar

  • 10 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    10 | 34

    19 - Derek Carr - 42.1 milyon dolar

  • 11 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    11 | 34

    18 - Sebastian Vettel - 42.3 milyon dolar

  • 12 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    12 | 34

    17 - Drew Brees - 42.9 milyon dolar

  • 13 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    13 | 34

    16 - Tiger Woods - 43.3 milyon dolar

  • 14 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    14 | 34

    15 - Canelo Alvarez - 44.5 milyon dolar

  • 15 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    15 | 34

    14 - James Harden - 46.4 milyon dolar

  • 16 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    16 | 34

    13 - Russell Westbrook - 47.6 milyon dolar

  • 17 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    17 | 34

    12 - Lewis Hamilton - 51 milyon dolar

  • 18 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    18 | 34

    11 - Kevin Durant - 57.3 milyon dolar

  • 19 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    19 | 34

    10 - Matthew Stafford - 59.5 milyon dolar

  • 20 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    20 | 34

    9 - Matt Ryan - 67.3 milyon dolar

  • 21 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    21 | 34

    8 - Stephen Curry - 76.9 milyon dolar

  • 22 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    22 | 34

    7 - Roger Federer - 77.2 milyon dolar

  • 23 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    23 | 34

    6 - LeBron James - 85.5 milyon dolar

  • 24 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    24 | 34

    5 - Neymar - 90 milyon dolar

  • 25 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    25 | 34

    4 - Conor McGregor

  • 26 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    26 | 34

    3 - Cristiano Ronaldo

  • 27 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    27 | 34

    2 - Lionel Messi - 111 milyon dolar

  • 28 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    28 | 34

    1 - Floyd Mayweather - 285 milyon dolar

  • 29 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    29 | 34

    İLK 100'DE YER ALAN DİĞER FUTBOLCULAR

     

    86 - Sergio Agüero - 23.5 milyon dolar

  • 30 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    30 | 34

    60 - Luis Suarez - 26.9 milyon dolar

  • 31 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    31 | 34

    58 - Wayne Rooney - 27 milyon dolar

  • 32 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    32 | 34

    56 - Oscar - 27.4 milyon dolar

  • 33 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    33 | 34

    52 - Paul Pogba - 29.5 milyon dolar

  • 34 En fazla kazanan sporcular açıklandı (Forbes en çok kazanan sporcular listesi)
    34 | 34

    35 - Gareth Bale - 34.6 milyon dolar

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