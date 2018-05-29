Sonuçları sınavla öğrenci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrencinin 1 milyonu girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek LGS puanlarıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına girilecek. Bakanlığın yayımladığı listeye göre toplam 1367 lise sınavla öğrenci alacak. Bu liselerin kontenjanı da 126 bin 510. Bu durumda da toplam kontenjanın 8 katı daha fazla öğrenci sınava başvurmuş oldu.

İlk kez yapılacak bu yeni liseye geçiş sistemiyle ilgili hem 1.2 milyon öğrencinin hem de velilerinin kaygıları var. Sınava sayılı günler kala sistemle ilgili yanıtlanmamış çok sayıda soru işareti bulunuyor. Özellikle de yaklaşık 1 milyon öğrencinin liselere geçişinin yapılacağı adrese dayalı sistemde yerleştirmenin nasıl olacağı, kriterlerin ne olacağı henüz belirlenmiş değil. Çünkü birçok ilçede tercih için öğrencilere sunulacak 9 lise sayısını bulmak mümkün değil. Bu ilçelerin bazılarında ise Anadolu lisesi bulunmuyor. Adrese dayalı yerleştirme ile ilgili soruların yanıtları da ancak yerleştirme kılavuzunun çıkmasıyla yanıtlanacak gibi görünüyor.

Sınavla öğrenci alacak liseler için yapılacak 2 oturumlu LGS’de sorular nasıl olacak, hangi derslerden daha fazla puan gelecek, hangi liseler LGS puanıyla öğrenci alacak, LGS puanları nasıl hesaplanacak, sınava hazırlık için son günleri nasıl geçirmek gerekecek? İşte bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız bu yazı dizisinde bulacaksınız.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) iki oturumlu olarak gerçekleşecek. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak. Bu bölümde 20 Türkçe ile 10’ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu bölümün süresi 75 dakika olacak. Sınavın ikinci oturumu ise sayısal alan olacak. Bu bölümde de 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru yer alacak ve 60 dakika cevaplama süresi olacak.

EN FAZLA KATSAYI

Gazete Habertürk'ten Pervin Buldan'ın haberine göre sınavda öğrencilere en fazla puan kazandıracak testler ise Türkçe, Matematik ve Fen soruları olacak. Çünkü bu derslerin katsayıları TEOG’da olduğu gibi 4 olarak belirlendi. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularının katsayıları ise 1. Bu derslerin TEOG sınavlarında ağırlıkları 2’ydi. LGS’de etki dereceleri daha düşük oldu.

TÜRKÇE’DEN BAŞLAYIN

Sözel alanda ise öğrencilerin en fazla zamanı diğer derslerden artırarak, Türkçe’ye ayırmaları avantajlarına olacak. Çünkü bu bölümde diğer 3 testin katsayısı 1 iken, 20 soruluk Türkçe’nin katsayısı 4 olacak. Yani en fazla puan Türkçe sorularından gelecek. İkinci bölüm ise katsayıları eşit 2 dersten yapılacağı için zamanı ikisine eşit bölmek gerekiyor.

DİNDEN MUAF ÖĞRENCİ 15 DAKİKA ÖNCE ÇIKACAK

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) merak edilen sorulardan biri de din dersinden muaf olan öğrenciler için “sınav süresinin” nasıl ayarlanacağı oldu. Çünkü sınavın sözel bölümündeki toplam 50 sorunun içinde 10 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru bulunuyor. Sınavın süresi ise 75 dakika. LGS’de öğrencilere soru başına düşen süre 1.5 dakika. Ancak sözel bölümdeki din sorularını bu dersten muaf olan öğrenciler yanıtlamayacak. Bu durumda da “10 din sorusunun 15 dakikalık süresi ne olacak?” sorusu yöneltiliyordu.

Çünkü öğrenciler bu süreyi kullandıkları takdirde soru başına düşen süre 1.875 dakika olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sorunu din dersinden muaf 509 öğrenciyi sınavdan 15 dakika erken çıkarma kararı alarak çözdü. Bu öğrencilerin sınav süresi 50 dakika olacak. 50 dakikadan sonra sınav görevlileri bu öğrencileri salondan çıkaracak. Öğrencilerin sınava giriş belgelerinde de din dersinden muaf oldukları belirtiliyor.

MUSEVİ VE ERMENİ ÖĞRENCİYE AYRI SORU

TEOG sınavlarında olduğu gibi bu yıl da Musevi ve Ermeni okullarında okuyan öğrencilere kendi dinlerinden 10’ar soru yöneltilecek. 36 Musevi, 201 Ermeni ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi de kendi dinlerinden olan soruları yanıtlayacak. Onlar için sözel bölümün süresi 75 dakika olacak.

SORULARIN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

BİRİNCİ BÖLÜM: SÖZEL ALAN

- Türkçe: 20

- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

- Yabancı Dil: 10

- Toplam: 50 İKİNCİ BÖLÜM: SAYISAL ALAN

- Matematik: 20

- Fen Bilimleri: 20

- Toplam: 40

EK BAŞVURU SÜRESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün LGS başvurusunu kaçıranlar için bir günlük ek süre tanıdı. Daha önce de bir kez LGS başvurularını uzatan bakanlık öğrencilerden gelen talep nedeniyle sınavdan 5 gün önce bir günlük ek hak tanıdı. MEB, açıklamasında başvuru yapamayanlar için bir gün süre tanıdığını vurguladı. Bu süre içerisinde başvuranlar LGS sınava giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.

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