En genç zenginler arasına girdi 

İlk olarak 2015 yılında 400 milyon dolarlık servetiyle listeye 100. sırada giriş yapan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.’nin (NEF) kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu yıl 550 milyon dolarlık servetiyle listede 88. sırada yer aldı.

Yarattığı Foldhome ve Foldoffice konseptleriyle sektöre birçok ilk kazandıran Erden Timur, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London School of Economics’te ekonomi eğitimi alan Timur, 2010 yılında kurduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile iş hayatına atıldı.

Markalı konut sektöründe son 3 yıldır en çok konut satışı yapan şirket olan NEF, 2017’de konut satış adedi, ciro ve teslimatta üç ayrı rekor kırdı. Geçen yılı bin 950 konut satışı ve 1,5 milyar lirayı aşan ciroyla kapatan NEF, son iki ayda 4 bin 500’ün üzerine konut teslimatı gerçekleştirdi.

5 milyar lirayı aşan konsolide aktif büyüklüğe sahip NEF’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Hedefimiz konut satışında 2018’de 2,1 milyar lira ciro yapmak” ifadelerini kullandı.