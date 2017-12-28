Otomobil

En az sorun çıkaran araba markaları ve en güvenilen araba modelleri

26.10.2017 - 12:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Otomotiv dünyasının en kapsamlı araştırmalarından olan Consumer Reports'un en güvenilir otomobil markaları raporu ve JD Power'ın en az sorun çıkaran markalar raporu yayımlandı. Toplamda 700 bine yakın aracın incelendiği araştırmada öne çıkan en sağlam, en az sorun çıkaran markalar ve en çok güvenilen modelleri şöyle

  • 1 En sağlam araba markaları. En dayanıklı araba markası hangisi?
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    Araç tutkunlarının otomobil tercihlerinde sağlamlık, dayanıklılık ve az sorun çıkaran marka ve modeller hiç kuşkusuz çok önemli faktörler

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  • 2 En sağlam araba markaları. En dayanıklı araba markası hangisi?
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    JD Power isimli ABD merkezli araştırma şirketi her yıl olağan olarak yayımladığı araç güvenilirlik raporunu yayımladı. Rapor 35 bini aşkın sürücünün 1 yıllık deneyimlerine göre oluşturuldu.

  • 3 En sağlam araba markaları. En dayanıklı araba markası hangisi?
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    Motor, şanzıman, mekanik kontrol, ısınma ve soğuma, eğlence, navigasyon vb. pek çok unsurun değerlendirildiği araştırmaya göre markaların her 100 araçta kaç kez sorun çıkardığı hesaplandı. İşte 2017 yılının en az sorun çıkaran markaları.

  • 4 En sağlam araba markaları. En dayanıklı araba markası hangisi?
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    FIAT - 298 problem

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  • 5 En sağlam araba markaları. En dayanıklı araba markası hangisi?
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    JEEP - 209 PROBLEM

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Yorumlar 49
  • Misafir 21 saat önce
    ilk bes arza vermeyen araclar siralamasi 1.mazda 2.mercedes 3.toyota 4. honda 5.volvo son siradaki alfa romeo 100 aractan 50 si arza veriyor
  • Misafir 05 Kasım 2017 Pazar 18:06
    Hayatımda gördüğüm en saçma liste.Volvo en guvensiziymis.Anlıyorum
  • Misafir 1 saat önce
    katiliyorum
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