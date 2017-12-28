En az sorun çıkaran araba markaları ve en güvenilen araba modelleri
26.10.2017 - 12:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Otomotiv dünyasının en kapsamlı araştırmalarından olan Consumer Reports'un en güvenilir otomobil markaları raporu ve JD Power'ın en az sorun çıkaran markalar raporu yayımlandı. Toplamda 700 bine yakın aracın incelendiği araştırmada öne çıkan en sağlam, en az sorun çıkaran markalar ve en çok güvenilen modelleri şöyle
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Araç tutkunlarının otomobil tercihlerinde sağlamlık, dayanıklılık ve az sorun çıkaran marka ve modeller hiç kuşkusuz çok önemli faktörler
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JD Power isimli ABD merkezli araştırma şirketi her yıl olağan olarak yayımladığı araç güvenilirlik raporunu yayımladı. Rapor 35 bini aşkın sürücünün 1 yıllık deneyimlerine göre oluşturuldu.
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Motor, şanzıman, mekanik kontrol, ısınma ve soğuma, eğlence, navigasyon vb. pek çok unsurun değerlendirildiği araştırmaya göre markaların her 100 araçta kaç kez sorun çıkardığı hesaplandı. İşte 2017 yılının en az sorun çıkaran markaları.
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FIAT - 298 problem
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JEEP - 209 PROBLEM
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INFINITI - 203 PROBLEM
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DODGE - 187 PROBLEM
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RAM - 183 PROBLEM
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FORD - 183 PROBLEM
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MITSUBISHI - 182 PROBLEM
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LAND ROVER - 178 PROBLEM
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NISSAN - 170 PROBLEM
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ACURA - 167 PROBLEM
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MAZDA - 166 PROBLEM
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VOLKSWAGEN - 164 PROBLEM
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SUBARU - 164 PROBLEM
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CHRYSLER - 159 PROBLEM
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VOLVO - 154 PROBLEM
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AUDI - 153 PROBLEM
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CADILLAC - 152 PROBLEM
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GMC - 151 PROBLEM
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MİNİ - 150 PROBLEM
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LINCOLN - 150 PROBLEM
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KİA - 148 PROBLEM
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JAGUAR - 144 PROBLEM
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HONDA - 143 PROBLEM
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CHEVROLET - 142 PROBLEM
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BMW - 139 PROBLEM
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HYUNDAI - 133 PROBLEM
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MERCEDES - 131 PROBLEM
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BUICK - 126 PROBLEM
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TOYOTA - 123 PROBLEM
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PORSCHE - 110 PROBLEM
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LEXUS - 110 PROBLEM
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Consumer Reports da 640 bin araç üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda en güvenilir otomobil markalarını belirledi. 2016 yılının baharında başlayan çalışma 2017 ekim ayında sonlandırıldı. İşte en üst sıradaki 27 markanın en güvenilen ve en az güvenilen modelleri
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27) CADILLAC - GENERAL MOTORS
Güvenilirlik Puanı - 26/100
Geçen seneki sıralaması - 21
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En çok güvenilen model | CADILLAC CTS<
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En az güvenilen model | CADILLAC ESCALADE
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26) GMC - GENERAL MOTORS
Güvenilirlik Puanı - 28/100
Geçen seneki sıralaması - 25
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En çok güvenilen model | GMC SIERRA 2500HD
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En az güvenilen model | GMC ACADIA
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25) RAM - FIAT CHRYSLER
Güvenilirlik Puanı - 30/100
Geçen seneki sıralaması - 29
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En çok güvenilen model | RAM 1500
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En az güvenilen model | RAM 3500
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24) DODGE - FIAT CHRYSLER
Güvenilirlik Puanı - 32/100
Geçen seneki sıralaması - 26
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En çok güvenilen model | GRAND CARAVAN
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En az güvenilen model | JOURNEY
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23) VOLVO
Güvenilirlik Puanı - 33/100
Geçen seneki sıralaması - 19
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En çok güvenilen model | VOLVO V60
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En az güvenilen model | VOLVO XC90
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22) LINCOLN - FORD
Güvenilirlik Puanı - 33/100
Geçen seneki sıralaması - 20
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En çok güvenilen model | LINCOLN MKZ
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En az güvenilen model LINCOLN MKX
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21) TESLA
Güvenilirlik Puanı - 37/100
Geçen seneki sıralaması - 25
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En çok güvenilen model | TESLA MODEL S
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En az güvenilen model | TESLA MODEL X
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20) JEEP - FIAT CHRYSLER
Güvenilirlik Puanı - 38/100
Geçen seneki sıralaması - 23
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En çok güvenilen model | CHEROKEE<
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En az güvenilen model | RENEGADE
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19) ACURA - HONDA
Güvenilirlik Puanı - 38/100
Geçen seneki sıralaması - 12
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En çok güvenilen model | ACURA RDX
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En az güvenilen model | ACURA ILX
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18) CHEVROLET - GENERAL MOTORS
Güvenilirlik Puanı - 39/100
Geçen seneki sıralaması - 15
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En çok güvenilen model | CHEVROLET BOLT
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En az güvenilen model | CHEVROLET CAMARO
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17) CHRYSLER - FCA
Güvenilirlik Puanı - 41/100
Geçen seneki sıralaması - 27
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En çok güvenilen model | CHRYSLER PACIFICA
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En az güvenilen model | CHRYSLER 300
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16) VOLKSWAGEN
Güvenilirlik Puanı - 44/100
Geçen seneki sıralaması - 22
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En çok güvenilen model | VW PASSAT
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71
71|116
En az güvenilen model | VW GOLF
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15) FORD
Güvenilirlik Puanı - 45/100
Geçen seneki sıralaması - 18
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73|116
En çok güvenilen model | FORD FUSION
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74
74|116
En az güvenilen model | FORD FOCUS
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14) MERCEDES - BENZ
Güvenilirlik Puanı - 47/100
Geçen seneki sıralaması - 17
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En çok güvenilen model | E CLASS
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77|116
En az güvenilen model | GLC
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13) PORSCHE
Güvenilirlik Puanı - 50/100
Geçen seneki sıralaması - 16
79
79|116
En çok güvenilen model | MACAN
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80
80|116
En az güvenilen model | CAYENNE
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12) MAZDA
Güvenilirlik Puanı - 52/100
Geçen seneki sıralaması - 6
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En çok güvenilen model | MAZDA 3
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En az güvenilen model | CX-9
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11) NISSAN
Güvenilirlik Puanı - 53/100
Geçen seneki sıralaması - 13
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En çok güvenilen model | VERSA NOTE
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En az güvenilen model | SENTRA
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10) HYUNDAI
Güvenilirlik Puanı - 59/100
Geçen seneki sıralaması - 7
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En çok güvenilen model | ELANTRA
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En az güvenilen model | TUCSON
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9) HONDA
Güvenilirlik Puanı - 59/100
Geçen seneki sıralaması - 10
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En çok güvenilen model | HONDA CR-V
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En az güvenilen model | RIDGELINE
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8) BUICK - GENERAL MOTORS
Güvenilirlik Puanı - 59/100
Geçen seneki sıralaması - 3
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En çok güvenilen model | ENCORE
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En az güvenilen model | LACROSSE
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7) Infiniti - NISSAN
Güvenilirlik Puanı - 60/100
Geçen seneki sıralaması - 8
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En çok güvenilen model | Q70
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En az güvenilen model | Q50
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6) SUBARU
Güvenilirlik Puanı - 60/100
Geçen seneki sıralaması - 11
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En çok güvenilen model | BRZ
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En az güvenilen model | IMPREZA
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5) BMW
Güvenilirlik Puanı - 62/100
Geçen seneki sıralaması - 9
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En çok güvenilen model | 2 SERİSİ
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En az güvenilen model | İ3
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4) AUDI - VW GROUP
Güvenilirlik Puanı - 68/100
Geçen seneki sıralaması - 4
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En çok güvenilen model | AUDI Q3
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En az güvenilen model | AUDI A7
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3) KIA MOTORS
Güvenilirlik Puanı - 71/100
Geçen seneki sıralaması - 5
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En çok güvenilen model | Kia Niro
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110|116
En az güvenilen model | Kia Sportage
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2) LEXUS - TOYOTA
Güvenilirlik Puanı - 77/100
Geçen seneki sıralaması - 2
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112|116
En çok güvenilen model | LEXUS ES
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En az güvenilen model | LEXUS GX
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1) TOYOTA
Güvenilirlik Puanı - 80/100
Geçen seneki sıralaması - 2
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En çok güvenilen model | TOYOTA 86
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En az güvenilen model | TACOMA
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