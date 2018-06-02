HT Egeli'de yer alan habere göre, Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve kent yaşamında yeşilin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan En Güzel Balkon-Bahçe Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen yarışmaya 42 katılımcı başvurdu. Yarışma sonuçları Mavişehir Deniz Kent Restoran’ın etkinlik alanında düzenlenen törende açıklandı.

Yarışmada birincilere plaket ve Özdere Palmiye Otel’de 2 kişilik tatil, ikincilere plaket ve Deniz Kent Restoran’da 2’şer kişilik yemek, üçüncülere ise Kent Konsept Mutfak’ta ikişer kişilik kahvaltı ve plaket hediye edildi.

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