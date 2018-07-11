Sütlü tatlı deyince akla gelen ilk muhallebiler gelir. Sütlü tatlı tarifleri hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de hafifliği ile midenizi rahatsız etmez. Sütlü muhallebi öyle bir tatlıdır ki hem sade olarak hem de çeşitli eklentiler ve pişirme ya da dondurma yöntemleri ile bambaşka kimliklere bürünür. Peki sütlü muhallebi ile tatlı nasıl yapılır? Püf noktaları ile süt tatlı tarifleri...
BİSKÜVİLİ SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeleri:
1 su bardağı şeker
3 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı un
1 litre süt
50 gr tereyağı
1 paket vanilya
Nasıl yapılır?
Derin bir tencerece süt, un, nişasta ve şeker kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kıvamı yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca muhallebi ocaktan alınır ve 50 gr tereyağı tencereye konup eriyinceye kadar karıştırılır. Bu işlemden sonra sütlü muhallebi yemeye hazırdır. Ama isteseniz derin bir salata kasesine biraz bisküvi ile yepyeni bir tatlı etkisi de yaratabilirsiniz. Bisküvileri elinizle ufalayın kaseye biraz muhallebi biraz bisküvi dökün. Kat kat değil parça parça olmalı. Daha sonra buzluğa atıp en 3 saat dondurun. Donmuş bisküvili muhallebinizi düz bir tabağın üzerine ters çevirerek salata kasesinden çıkarabilirsiniz. Yine üzerini bisküvi kırıntıları ile süsleyebilirsiniz. Dilimleyerek servis etmek oldukça pratiktir. Afiyet olsun
SÜT HELVASI TARİFİ
Malzemeleri:
2 su bardağı süt
50 gram tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
2 tatlı kaşığı esmer şeker
Nasıl yapılır?
Tereyağını ve unu tencereye atın. Un sararıp, kokusu çıkıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.
Ayrı bir tencerede sütü ve şekeri ocağa koyun ve kaynamadan ocaktan alın. Şekerli süt karışımını, tereyağı ile un karışımına ekleyin. Ekleme esnasında sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırın. Pişen helvayı küçük fırın kaplarına doldurun. Üzerlerine esmer şeker serptikten sonra 180 derece fırında 10 dakika kadar üzerlerini pişirin. Helvanız soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
SÜT TOPLARI TARİFİ
Malzemeleri:
1 litre süt
2 kahve fincanı un
2 kahve fincanı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
1 su bardağı hindistan cevizi rendesi
Üzeri için;
1 adet muz
Nasıl Yapılır?
Derin bir tencereye süt, un ve şekeri ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi koyu kıvam alıp göz göz fokurdamaya başlayınca tereyağı ve vanilini ekleyin ve tekrar karıştırın. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Orta boy kahve fincanına 2 parmak boşluk bırakacak şekilde, kepçe yardımıyla muhallebiyi dökün. Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirdikten sonra buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın. Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alın ve üzerini çilek ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun...
SÜTLÜ KESME MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeleri:
1 litre süt
9 yemek kaşığı irmik
9 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı kakao
Üzeri için:
1 adet çikolata sosu
Nasıl yapılır?
Derin bir tencerede süt, şeker ve irmiği karıştırarak pişirin. Kaynadıkça yoğunlaşan kıvamı hissedeceksiniz. Bu yoğunlaşmayı fark ettiğinizdde portakal kabuğu rendesini ve tereyağını ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbının içerisini streç filmle kaplayın ve pişirdiğiniz muhallebinin yarısını kalıbın içine dökün. Diğer yarısına kakaoyu ilave edin, iyice karıştırın ve diğer muhallebinin üstüne yayın. Sonra doğru buzdolabına. Sabaha kadar buzlukta bekletmenizi öneririz en az ise 2 saat kalmalı. Donan muhallebiyi çikolata sosla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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