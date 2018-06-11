Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kutlanılan Babalar Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Her yıl, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 17 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Peki Babalar Günü ne zaman ortaya çıktı?
Babalar Günü ilk defa Sonora Smart Dodd isimli bir kadının ortaya attığı bir fikir. Çünkü o dönem, yani 1900'lü yılların başında Anneler Günü kutlanıyordu ve babalar için özel bir gün yoktu. Bu nedenle Sonora, Babalar Günü'nü, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını talep etmiş ancak çalışmalar bu tarihe yetişemeyince bu özel gün, haziran ayının üçüncü pazar günü ilk kez kutlanmış.
Bugün de milyonlarca kişinin kutladığı Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında etkinliklerle anılmaya başlanmış. Bu tarihten itibaren de babalara minneti ifade etmek için hediyeler veriliyor ya da çeşitli sürprizler yapılıyor. Biz de bu düşünceden yola çıkarak babalar için pek çok hediye seçeneğini bir araya getirdik. İşte her bütçeye uygun Babalar Günü hediye önerileri...
GİYİM - AYAKKABI- AKSESUAR
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut koleksiyonundaki parçalar yüzde 40 indirimle, 3 adet ve üzeri ürünlerde ise artı yüzde 20 indirim fırsatıyla sunuluyor.
Abdullah Kiğılı ceket - 499 TL
Karaca beyaz gömlek - 115 TL
Tudors "SEN DE BİR BABALIK YAP" Kampanyası ile ilk kez Tudors tüm Türkiye'de mağazalarından yapılacak alışverişin 1 gününü babasına hediye alamayan çocuklara ayırıyor.
Tudors slim fit erkek gömlek - 35 TL
Banana Republic Aiden Slim desenli şort - 99.90
Marks & Spencer t-shirt - 199.95 TL
Brooks Brothers ütü istemeyen gömlekler, 21 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında bir mobil alışveriş uygulaması ile yapılan ödemelerde 595 TL yerine 195 TL'den satılıyor.
Dagi pijama takımı - 119.95 TL
GAP slim fit GapFlex pantolon - 99.90 TL
Puma sneaker - 309,90 TL
İzpizi erkek gözlük - 259 TL
Avva kemer - 69,90 TL
Desa postacı çantası - 329 TL
Guess saat (Saat&Saat) - 414 TL
İnci sneaker - 200 TL
Tommy Hilfiger deri cüzdan - 199.00 TL
ETKİNLİK - PROGRAM
Wish More Hotel Istanbul, Babalar Günü'nde babaları hayatın temposundan uzaklaştıracak. 17 Haziran'da kutlanacak bu önemli günde, ruhu ve bedeni rahatlatan standart masaj terapileri 100 TL'den, premium masaj terapilerini ise yüzde 30 indirim ile sunulacak.
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'in, babasıyla birlikte piknik yapmak isteyenlere özel hazırladığı piknik paketinde her damak tadına uygun alternatifler kişi başı 119 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
16-17 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda düzenlenecek AKUT Doğada Yaşam Baba Çocuk Kampı, şehir ortamında büyüyen çocukların babalarıyla birlikte zaman geçirirken doğayı da tanımalarını amaçlıyor. Çadır konaklamalı kampta, çocuklar babalarıyla doğa güzelliğinde birlikte vakit geçiriyor, çoğu ilk defa çadırda kalıyor. Doğada yön bulmayı, ateş yakmayı ve hayatta kalmayı öğrenen katılımcılar, doğa kamplarıyla ilgili eşsiz bir tecrübe kazanıyorlar.
Lacivert'in Babalar Günü'ne keyif katacak zengin brunch menüsü, misafirlere özel bir gün yaşatacak. 10.00-14:00 saatleri arasında servis edilen brunch keyfini yaşamak isteyen misafirler mekâna Rumelihisarı'ndan hareket eden Lacivert'in teknesi ile ücretsiz olarak İstanbul trafiğine takılmadan 4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabilirler. Babalar Günü Brunch'ı kişi başı 135 TL...
Uniq İstanbul Tamirane, 17 Haziran Pazar günü, 10.00 – 14.00 saatleri arasında "Babalara Özel" leziz, bol seçenekli açık büfe brunch hazırlıyor. Brunch ardından, 15.00’da birbirinden güzel caz standartlarından oluşan repertuarıyla Sibel Demir Quintet, harika sesiyle, nefis bir caz konseri vermeye geliyor!
10.00 - 14.00 / Brunch: 55 TL
15.00 - Morning Jazz Sessions / Sibel Demir Quintet: Ücretsiz.
Conrad İstanbul Bosphorus, 17 Haziran Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında brunch keyfi yaşatıyor. Conrad'ın serpme kahvaltısı 90 TL'ye sunuluyor.
Hilton İstanbul Bosphorus, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen Babalar Günü'nde lezzet düşkünü babaları unutmadı. Bu yıl 17 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü'ne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler, Hilton İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşecek brunch’ta ziyafet şöleni yaşayacak. Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin dahil olduğu brunchın kişi başı fiyatı 125 TL.
TEKNOLOJİ VE KİŞİSEL BAKIM
Babalar Günü'nde futbolsever babanıza dev ekranda maç keyfi hediye etmeye ne dersiniz? Acer H6502BD projektör satış fiyatı KDV dahil 3.499 TL
Samsung Gear S3 SM-R760 akıllı saat - 1500 TL
Braun 9'u 1 arada çoklu bakım kiti - 269 TL
Samsung Galaxy J7 akıllı telefon - 1300 TL
DJI Tello drone (Teknosa) - 659 TL
Rowenta Airforce ultimate erkek bakım kiti (MediaMarkt Türkiye) - 195,00 TL
Yüzde yüz doğal ve yüzde yüz teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Thalia Natural Beauty’nin erkeklere özel hazırladığı Lime & Cool Serisi, tam babanıza göre. Üstelik Lime & Cool Serisi, Babalar Günü’ne özel %25 indirimle sunuluyor.
PARFÜM VE KOLONYA
AVON Alpha EDT (75 ml), sprey deodorant (150 ml) ve saç ve vücut şampuanı (200 ml) paketi kampanya fiyatı - 59 TL
Chanel Bleu De Chanel EDP 100ML erkek parfüm - 504 TL
Paco Rabanne 1 Million Prive EDP 100ML erkek parfüm - 502 tl
Givenchy Gentleman EDP 100ML erkek parfüm - 575 tl
Paşabahçe kolonya 29.50
DİĞER
Karaca ayaklı barbekü - 120 TL
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