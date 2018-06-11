2 | 38

Babalar Günü ilk defa Sonora Smart Dodd isimli bir kadının ortaya attığı bir fikir. Çünkü o dönem, yani 1900'lü yılların başında Anneler Günü kutlanıyordu ve babalar için özel bir gün yoktu. Bu nedenle Sonora, Babalar Günü'nü, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını talep etmiş ancak çalışmalar bu tarihe yetişemeyince bu özel gün, haziran ayının üçüncü pazar günü ilk kez kutlanmış.