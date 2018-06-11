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Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri

11.06.2018 - 12:59 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Minnet ve sevginin en içten haliyle gösterildiği Babalar Günü'ne kısa süre kaldı. Biz de sizler için en güzel Babalar Günü hediyelerini bir araya getirdik. İşte babanızı mutlu edecek, kullanışlı ve her bütçeye göre hazırlanmış Babalar Günü hediye önerileri...

  • 1 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
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    Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kutlanılan Babalar Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Her yıl, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 17 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Peki Babalar Günü ne zaman ortaya çıktı?

     

  • 2 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    2 | 38

    Babalar Günü ilk defa Sonora Smart Dodd isimli bir kadının ortaya attığı bir fikir. Çünkü o dönem, yani 1900'lü yılların başında Anneler Günü kutlanıyordu ve babalar için özel bir gün yoktu. Bu nedenle Sonora, Babalar Günü'nü, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını talep etmiş ancak çalışmalar bu tarihe yetişemeyince bu özel gün, haziran ayının üçüncü pazar günü ilk kez kutlanmış.

  • 3 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    3 | 38

    Bugün de milyonlarca kişinin kutladığı Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında etkinliklerle anılmaya başlanmış. Bu tarihten itibaren de babalara minneti ifade etmek için hediyeler veriliyor ya da çeşitli sürprizler yapılıyor. Biz de bu düşünceden yola çıkarak babalar için pek çok hediye seçeneğini bir araya getirdik. İşte her bütçeye uygun Babalar Günü hediye önerileri...

  • 4 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    4 | 38

    GİYİM - AYAKKABI- AKSESUAR

    Abdullah Kiğılı Exclusive Cut koleksiyonundaki parçalar yüzde 40 indirimle, 3 adet ve üzeri ürünlerde ise artı yüzde 20 indirim fırsatıyla sunuluyor. 

    Abdullah Kiğılı ceket  - 499 TL 

     

  • 5 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    5 | 38

    Karaca beyaz gömlek - 115 TL

     

  • 6 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    6 | 38

    Tudors "SEN DE BİR BABALIK YAP" Kampanyası ile ilk kez Tudors tüm Türkiye'de mağazalarından yapılacak alışverişin 1 gününü babasına hediye alamayan çocuklara ayırıyor.

    Tudors slim fit erkek gömlek - 35 TL

     

  • 7 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    7 | 38

    Banana Republic Aiden Slim desenli şort - 99.90

     

  • 8 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    8 | 38

    Marks & Spencer t-shirt - 199.95 TL

     

  • 9 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    9 | 38

    Brooks Brothers ütü istemeyen gömlekler, 21 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında bir mobil alışveriş uygulaması ile yapılan ödemelerde 595 TL yerine 195 TL'den satılıyor.

     

     

  • 10 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    10 | 38

    Dagi pijama takımı - 119.95 TL

  • 11 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    11 | 38

    GAP slim fit GapFlex pantolon - 99.90 TL

     

     

  • 12 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    12 | 38

    Puma sneaker - 309,90 TL

     

  • 13 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    13 | 38

    İzpizi erkek gözlük - 259 TL

  • 14 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    14 | 38

    Avva kemer - 69,90 TL

     

  • 15 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    15 | 38

    Desa postacı çantası - 329 TL

     

  • 16 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    16 | 38

    Guess saat (Saat&Saat) - 414 TL

     

  • 17 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    17 | 38

    İnci sneaker - 200 TL

  • 18 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    18 | 38

    Tommy Hilfiger deri cüzdan - 199.00 TL

  • 19 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    19 | 38

    ETKİNLİK - PROGRAM

    Wish More Hotel Istanbul, Babalar Günü'nde babaları hayatın temposundan uzaklaştıracak. 17 Haziran'da kutlanacak bu önemli günde, ruhu ve bedeni rahatlatan standart masaj terapileri 100 TL'den, premium masaj terapilerini ise yüzde 30 indirim ile sunulacak.

  • 20 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    20 | 38

    Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'in, babasıyla birlikte piknik yapmak isteyenlere özel hazırladığı piknik paketinde her damak tadına uygun alternatifler kişi başı 119 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 

  • 21 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    21 | 38

    16-17 Haziran tarihlerinde Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda düzenlenecek AKUT Doğada Yaşam Baba Çocuk Kampı, şehir ortamında büyüyen çocukların babalarıyla birlikte zaman geçirirken doğayı da tanımalarını amaçlıyor. Çadır konaklamalı kampta, çocuklar babalarıyla doğa güzelliğinde birlikte vakit geçiriyor, çoğu ilk defa çadırda kalıyor. Doğada yön bulmayı, ateş yakmayı ve hayatta kalmayı öğrenen katılımcılar, doğa kamplarıyla ilgili eşsiz bir tecrübe kazanıyorlar.

     

  • 22 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    22 | 38

    Lacivert'in Babalar Günü'ne keyif katacak zengin brunch menüsü, misafirlere özel bir gün yaşatacak. 10.00-14:00 saatleri arasında servis edilen brunch keyfini yaşamak isteyen misafirler mekâna Rumelihisarı'ndan hareket eden Lacivert'in teknesi ile ücretsiz olarak İstanbul trafiğine takılmadan 4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabilirler. Babalar Günü Brunch'ı kişi başı 135 TL...

  • 23 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    23 | 38

    Uniq İstanbul Tamirane, 17 Haziran Pazar günü, 10.00 – 14.00 saatleri arasında "Babalara Özel" leziz, bol seçenekli açık büfe brunch hazırlıyor. Brunch ardından, 15.00’da birbirinden güzel caz standartlarından oluşan repertuarıyla Sibel Demir Quintet, harika sesiyle, nefis bir caz konseri vermeye geliyor!

    10.00 - 14.00 /  Brunch: 55 TL

    15.00 - Morning Jazz Sessions / Sibel Demir Quintet: Ücretsiz.

  • 24 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    24 | 38

    Conrad İstanbul Bosphorus, 17 Haziran Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında brunch keyfi yaşatıyor. Conrad'ın serpme kahvaltısı 90 TL'ye sunuluyor.

  • 25 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    25 | 38

    Hilton İstanbul Bosphorus, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen Babalar Günü'nde lezzet düşkünü babaları unutmadı. Bu yıl 17 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü'ne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler, Hilton İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşecek brunch’ta ziyafet şöleni yaşayacak. Alkolsüz sıcak ve soğuk içeceklerin dahil olduğu brunchın kişi başı fiyatı 125 TL.

  • 26 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    26 | 38

    TEKNOLOJİ VE KİŞİSEL BAKIM

    Babalar Günü'nde futbolsever babanıza dev ekranda maç keyfi hediye etmeye ne dersiniz? Acer H6502BD projektör satış fiyatı KDV dahil 3.499 TL

  • 27 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    27 | 38

    Samsung Gear S3 SM-R760 akıllı saat - 1500 TL

     

     

  • 28 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    28 | 38

    Braun 9'u 1 arada çoklu bakım kiti - 269 TL

     

  • 29 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    29 | 38

    Samsung Galaxy J7 akıllı telefon - 1300 TL

     

  • 30 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    30 | 38

    DJI Tello drone (Teknosa) - 659 TL  

     

  • 31 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    31 | 38

    Rowenta Airforce ultimate erkek bakım kiti (MediaMarkt Türkiye) - 195,00 TL 

  • 32 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    32 | 38

    Yüzde yüz doğal ve yüzde yüz teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Thalia Natural Beauty’nin erkeklere özel hazırladığı Lime & Cool Serisi, tam babanıza göre. Üstelik Lime & Cool Serisi, Babalar Günü’ne özel %25 indirimle sunuluyor.

     

  • 33 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    33 | 38

    PARFÜM VE KOLONYA

    AVON Alpha EDT (75 ml), sprey deodorant (150 ml) ve saç ve vücut şampuanı (200 ml) paketi kampanya fiyatı - 59 TL

     

  • 34 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    34 | 38

    Chanel Bleu De Chanel EDP 100ML erkek parfüm - 504 TL 

     

  • 35 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    35 | 38

    Paco Rabanne 1 Million Prive EDP 100ML erkek parfüm - 502 tl

     

  • 36 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    36 | 38

    Givenchy Gentleman EDP 100ML erkek parfüm - 575 tl

     

  • 37 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    37 | 38

    Paşabahçe kolonya 29.50

  • 38 Her bütçeye uygun Babalar Günü hediyeleri! Kullanışlı Babalar Günü hediye seçenekleri
    38 | 38

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    Karaca ayaklı barbekü - 120 TL

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