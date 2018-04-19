Helen Alexander- Tümay Yazıcı tarafından HT Cumartesi'de bisiklet rotaları kaleme alındı.

İNGİLTERE

Wessex bölgesi

İngiltere’nin batısında bisiklete binerken antik çağlardan kalma etkileyici yapılar, sessiz sakin kasabalar, resimsi doğal manzaralar göreceksiniz. Wiltshire’da tarihle tuhaflık bir araya gelecek: Tarih öncesinden kalma ilginç taş yapılar Stonehenge ve Avebury’ye ev sahipliği yapan Wiltshire’da, dünya dışındaki hayata büyük ilgi duyuluyor. Halk, kentteki ekin çemberlerinin uzaylılar tarafından yapıldığına inanıyor.

Daha fazla “halkbilimi” için Somerset’e yönelin. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesindeki kalenin, Glastonbury’nin hemen dışındaki Cadbury Kalesi olduğuna inanılıyor. Glastonbury Tor Tepesi’ndeki (tepe hem pagan hem Hıristiyanlık efsanelerinde spiritüel açıdan önemli bir yere sahip) 15. yüzyıldan kalma St. Michael Kulesi’ne de çıkın. Zarif country evi Longleat’i ziyaret etmeyi unutmayın. Bu yöre, kireçtaşı tepeleri ile Mendips‘in mağaralarından uçsuz bucaksız Salisbury Ovası’na kadar doğasıyla aklınızı başınızdan alacak. Bath, turunuzun son durağı. Çok iyi korunmuş Roma hamamının yanındaki Thermae Bath SPA’da şifalı sularla, yorgun düşmüş bedeninizi dinlendirebilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL BİSİKLET YOLLARI

TÜRKİYE

Akyaka’dan Datça’ya

Akyaka’dan başlayıp Bodrum üzerinden Datça’ya uzanan 300 kilometrelik rotada, Gökova Körfezi boyunca turkuvaz koylar başta olmak üzere Ege’nin nefis doğasını seyredebilirsiniz. Sahil yolunu takip ederek Ören’e varacaksınız. Buradaki yamaç, bacaklarınızı zorlayacak ama Yalıçiftliği’nin yokuş aşağı yolunda dinleneceksiniz. Yalıçiftliği’nden kısacık bir yolun sonunda Bodrum’a ulaşacaksınız. Mandalina ağaçlarıyla çevrili, begonvillerle süslü geleneksel Bodrum evlerinin görüntüsü sizi hafifletecek. Kenti gezdikten sonra feribota atlayıp badem, zeytinyağı ve akvaryum koylarıyla ünlü Datça’ya uzanın.

Datça Yarımadası’nda sığ denizi, kiremit rengi kumuyla ünlü Hisarönü’ne uğrayın. Çam ormanları arasından Çamlı Köyü’ne gidin, yerel tatlarla kahvaltı edin. Boncuk Koyu ve İncekum’da ter atıp, akşam tekneyle Akyaka’ya dönün.

YEDİ BELA EMİN'İN 71 YILLIK BİSİKLET TUTKUSU

PORTEKİZ

Alentejo

Portekiz’in güneyinde büyüleyici bir tarihle nefes kesici doğal güzelliğin tadını birlikte çıkarın. Sao Mamede Doğal Parkı’nın zeytinlikleri ve kestane ağaçları boyunca pedal çevirmeden önce, Ortaçağ köylerini ve görkemli kaleleri gezin. Bu rotada karşınıza birkaç zorlu yokuş çıkacak ama alacağınız mükafat, harcayacağınız efora değecek. Marvao Kasabası’nın hemen dışındaki küçük şapel Senhora de Penha’ya tırmanıp badanalı evlerden oluşan ve gece konaklamak için ideal olan huzurlu Castelo de Vide’ye tepeden bakın. Sabah, bir zamanlar düklere ve krallara ev sahipliği yapan Vila Viçosa’ya doğru pedal çevirin. Büyük bir kalenin aşağısında bulunan, orkideler ve üzüm bağlarıyla çevrili kasabayı vaktiyle Kral IV. Afonso karısına düğün hediyesi olarak armağan etmiş.

Roma, Mağrip ve barok mimarinin birleşimi olan Evora’ya doğru giderken Elvas ve onun kalp şeklindeki kalesinde mola vermek için taş duvarları takip edin.

FRANSA

Loire Vadisi

Loire Vadisi’nde hayatın en güzel yönlerine tanıklık edeceksiniz. Üzüm bağlarında yerel şarapları tadacak, açık havada leziz öğle yemekleri yiyecek, şatolarda uyuyacaksınız. Resimsi kasabalar Amboise, Chenonceau ve Chambord arasında yol o kadar rahat ki, hiç yorulmayacaksınız. Chateau du Clos Luce ve Loire’nin sol yakasındaki masalsı Chateau d’Amboise şatoları, yoldaki en göz alıcı yapılardan. Kralın misafiri olarak kaldığı Chateau d’Amboise’da, Leonardo da Vinci’nin bazı taslakları bulunuyor. Loire’deki şatoların en büyüğü olan Chateau de Chambord’un görkemi çok etkileyici.

AVUSTURYA VE ÇEK CUMHURİYETİ

Viyana’dan Prag’a

Beş ülkeye yayılan ve şarap üreten bölgeler, ormanla kaplı nehir vadileri ve bereketli tarlaların içinden geçilen Orta Avrupa’nın patika ağı, birkaç büyük kent arasında otomobilsiz rotalar sunuyor. Bu rotada büyüleyici doğanın ve kozmopolit kentlerin keyfini çıkaracaksınız. En popüler rotalardan biri, Viyana’dan başlayıp Bohemya’nın güneyindeki Cesky Krumlov üzerinden kuleler kenti Prag’a uzanıyor. Kaldırım taşlı arka yollar, sessiz dar sokaklar boyunca ilerleyin. Resimsi Telc gibi Ortaçağ kasabaları, barok kiliseler ve Rönesans şatolarından oluşan manzara büyüleyici.

Sonra sıra, şatoları ve sayısız süslü yapısıyla Valtice başta olmak üzere dünya mirası sayılan koruma altındaki bölgelere geliyor. Mikulov’un eski sinagogunu, mezar taşları 1605’e uzanan Yahudi mezarlığını keşfedin. Demirperde’nin kalıntılarının hâlâ görülebildiği Cizov’da modern tarihin sayfalarını karıştırın. Eski kent Jindrichuv Hradec’i de kapsayan, Çek Cumhuriyeti’nin en büyük şato kompleksini gezin.