1) YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Yamaç paraşütü, ilk bakışta serbest atlama paraşütüne benzese de bir paraşütle uçak yerine, yüksek bir tepeden atlanarak yapılır. Açık olarak serilen paraşüt, pilotun koşmaya başlaması ile hava dolar ve havalanır. Sonrasında pilot kendini boşluğa bırakır ve paraşütü kontrol ederek uçmaya başlar. Pilotla birlikte yapılan tandem atlayış deneyim için idealdir. Havacılık sporlar içinde en zor, ama en keyiflisidir. Eğer cesaretinizi toplayabilirseniz ve yükseklik korkunuz yoksa denemeye kesinlikle değer. Kurallarına uyduktan sonra tehlikesi de yoktur. Tatil için Fethiye’yi tercih edecekseniz, bu sporu Türkiye’nin değil, dünyanın en gözde yamaç paraşüt alanında, Babadağ’da yapabilirsiniz. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

2) PARASAILING

Adrenalin tutkunlarının yaz aylarında vazgeçemedikleri spor aktivitesidir. Parasailing yapabilmek için yamaç paraşütü gibi kalkış yapabileceğiniz herhangi bir tepeye veya dağa çıkmaya ihtiyacınız yok. Hatta kalkışta veya inişte koşmaya da! Deniz üzerinde yapılan bu aktivite için sürat teknesi, çekme halatı, vinç, paraşüt; karada yapılan parasailing için sadece güçlü bir kamyon veya cip gereklidir. Karada fazla yapılmayan bu aktivite genel olarak deniz üzerinde yapılır. Tatil beldelerinin hemen hemen hepsinde mevcut olan ve son yıllarda ön plana çıkan bu uçuş da çok keyiflidir. Yerden 150-200 metre mesafede paraşüt yardımıyla uçabilir, uçmanın keyfini gökyüzünde çıkarabilirsiniz.

3) FLYBOARD

Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek su üzerinde uçmayı sağlayan bir havacılık ve deniz sporu denebilir. Denizin üstünde 10 metre kadar yüksekliğe uçup tekrardan suyu dalmanızı sağlar. İlk olarak İspanya ve İtalya’da keşfedilen daha sonra dünyanın bütün sahil kesimlerine yayılan bu spor, Türkiye sahillerinin de yeni gözdesi. İlk başta biraz denge sağlamanızda efor sarf etmeniz gerekebilir, ancak alıştıkça çok zevkli bir eğlence olacaktadır. Jetski’ye bağlanan özel bir aparat ile çalışır. Basınçlı su yardımıyla suda yunus balığı gibi akrobatik hareketler yaparak uçuş keyfi yaşayabilirsiniz.

4) KITESURF

Kitesurf yani “uçurtma” sörfü yapmak, kısa bir eğitimle mümkün. Rüzgâr ve uçurtmanın yardımıyla suyun üzerinde uçmanın keyfine doyamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey rüzgârla dengeyi kurabilmek. Suyun üstünde kontrolünüzü sağlayabilirseniz rüzgârın desteğiyle özgürce havalanıp uçmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Deniz seviyesinden 1-1.5 metre yükselebilirsiniz. 8 saatlik bir eğitimle yapabilen bu spor, farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal.

5) PARAMOTOR

Motorlu yamaç paraşütü, gökyüzünde bir insanın kuş gibi uçmasını sağlayan en ideal araçlardan birisi. Bireysel uçuş özgürlüğü yaşatıyor. Ve dünyanın en hızlı gelişen havacılık sporudur. Küçük bir araziden birkaç adımda havalanıp yine küçük bir araziye birkaç adımda inebileceğiniz bir uçuş deneyimi. Paraşüt, küçük bir motor ve pervaneden oluşan 3’lü sayesinde belki de hayatınızın en güvenli uçuşunu yapacağınız hava aracıdır. 15 günlük bir eğitimle tek başınıza uçabilirsiniz. Çift kişilik olanları da var ve tandem uçuşu yapılabiliyor. Paramotor gökyüzüne kavuşmanızın en basit ve en ucuz yolu olabilir.

İLK UÇAK

İlk 737 MAX geldi

Boeing’in en çok satan modeli 737 MAX’in Türkiye’deki ilk kullanıcısı Corendon Havayolları oldu. İmalatına 2016’da başlanan uçak, bugüne kadar 97 müşteriden 4 bin 500’ün üzerinde sipariş aldı. Şirket ayrıca 2019 ve 2020’de 2 adet daha 737 MAX 8’i filosuna katacak.

BOEING 737 MAX 8

- Uzunluk: 39.52 m

- Kanat açıklığı: 35.9 m

- Max. koltuk kapasitesi: 210

- Menzil: 6.570 km

- Motor: CFM LEAP-1B

YENİ SEFER

Oman Air, haziranda İstanbul’da

Umman’ın bayrak taşıyıcı havayolu Oman Air, 1 Haziran’da İstanbul’a ilk seferini gerçekleştirecek. Muskat’tan İstanbul’a haftanın 7 günü karşılıklı yapılacak seferlerde, Boeing 737-800 model uçaklar kullanılacak. Ancak Oman Air, İstanbul’a ilk uçuşunu Boeing’in en yeni modeli 737MAX ile yapacak. Türk Hava Yolları (THY) ile 2013’te ortak uçuş (CodeShare) anlaşması imzalayan Oman Air’in İstanbul seferleri, iki ülke ilişkilerinin daha güçlenmesine katkı sağlayacak. İstanbul-Muskat uçuşlarının ikramı için Sancak Inflight Service ile anlaşan Oman Air, beş yıldızlı havayollarından birisi olmak için gayret gösteriyor. TAV Havalimanları Holding şirketlerinden BTA ve TAV İşletme Hizmetleri de Muskat’ta açılan yeni havalimanında yiyecek-içecek hizmetleriyle özel yolcu salonu işletmeciliği yapıyor. Muskat’ta kısa süre önce hizmete giren yeni havalimanıyla da dikkat çeken Oman Air, bölgesinin en iyi havayolu olma iddiasına sahip.

VİZYON

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman vizyonda

Türk havacılığının en önemli isimlerinde Vecihi Hürkuş’un hayatını anlatan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmi hafta içinde vizyona girdi. Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı filmin başrollerinde; Hilmi Cem İntepe ve Gizem Karaca yer alıyor. Türkiye’nin ilk uçağı Vecihi K-6’yı üreten Hürkuş, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Film, 1896’da doğan ünlü havacının; 1912’de katıldığı Balkan Savaşı ile 1920’de İstanbul’dan Anadolu’ya uçak kaçırması arasındaki yılları anlatılıyor. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olan filmde 18 süpervizör yer almış. Hollywood yapımlarında kullanılan lazer tarama teknolojisinden yararlanılan filmin efektleri ise 82 görsel tasarımcı tarafından hazırlanmış. Filmin galasına katılamadım, filmi izleyemedim. Dolayısıyla değerlendirmeyi sonraya bırakıyorum.

İKİ KİTAP

‘Kaza Dedektifleri’

Bir gazetecinin, ancak havacılık konusunda uzman bir ismin; Christine Negroni’nin gözüyle en gizemli uçak kazalarının anlatıldığı ‘Kaza Dedektifleri’ isimli kitap, Panama Yayıncılık tarafından Türkçe’ye çevrildi. Çeviren isim de bir gazeteci, üstelik havacılıkla ilgili haberler, dosyalar hazırlamış birisi: Şenay Didem Kuzu. Kitap aklınıza gelebilecek veya duyduğunuz uçak kazalarını, hâlâ gizemini koruyan havacılık olaylarını belgesel tatta, bir uzman rehberliğinde ele alıyor, anlatıyor. Bir yandan da okuru, uçak kazalarını nasıl değerlendirmesi gerektiği hususunda eğitiyor; Hadiseler eşliğinde havacılık sektöründeki uçuş güvenliğine ve kaydettiği gelişmelere dikkat çekiyor.

‘Havada Ahkâm’

Eski Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı’nın imzasını taşıyan kitap, Cinius Yayınları’ndan çıktı. Kitabı, 1990’dan sonraki birçok konuya şahit olmam sebebiyle biraz daha merakla okudum. Türkiye’de kamu ve özel, iki tarafta da havacılık sektörünün geçirdiği evrimi merak ediyorsanız, bu kitapta önemli ipuçları var. Türk sivil havacılığının kara kutusu konumundaki kurumda uzun yıllar görev yapan Erdağı, kitabında ahkâm kesmiyor, yaşadığı hadiseleri ve mücadeleleri içeriden bir bakışla anlatıyor. Her şey var; kamuoyunu çok meşgul eden yolsuzluk olayları, tartışmalı atamalar, torpille kurulan havayolları ve uçak kazaları...