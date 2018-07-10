En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler belli oldu

10.07.2018 - 16:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ülkelerin internet hızlarını konu alan bir araştırma, 200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı testini inceleyerek en hızlı ülkeleri tespit etti. İlk iki sıra önceki seneye göre değişiklik göstermezken, en hızlı bağlantı ile 5 GB büyüklüğünde, sıradan bir HD çözünürlükteki filmin indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olarak tespit edildi. Sıralamada Türkiye de yerini aldı

  • 1 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Genişbant bağlantılarla gerçekleştirilen testler son derece yaygın. Bunu operatörlerin test sitelerinde olduğu gibi SpeedTest adlı mobil uygulama ya da www.speedtest.com adresinde de yapabilmek mümkün.

     

  • 2 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Bu testler size yakın bir sunucuyu otomatik olarak seçerek bir dosya indiriyor ve bir dosya yüklüyor. Böylece download (indirme) ve upload (yükleme) hızları belirleniyor. 

  • 3 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Ayrıca bağlantının seriliğini belirlemek üzere ping testi de yapılıyor. Böylece oyunlar gibi daha düşük miktarda ama daha sık kurulan iletişimde yaşanabilecek gecikmelerin de durumu görülebiliyor.

  • 4 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Cable.co.uk'in 200 ülkeden yapılan 160 milyon genişbant bağlantı testini bir araya getirdiği rapor, ülkelerin internet hız ortalamalarını göz önüne çıkardı.

  • 5 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Buna göre Singapur geçen seneye göre birinciliğini korurken, 60,39 Mbit/sn hızıyla da dikkat çekti. İkinci sıradaki İsveç de sıralamasını korudu ve 46 Mbit/sn hıza ulaştı.

     

  • 6 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    Bu değerlere göre dünyanın internet hız ortalaması da 9,1 Mbit/sn olarak belirlendi.

     

  • 7 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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    İşte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin internet hız ortalamaları ve 5 GB'lık bir filmi indirme süreleri...

  • 8 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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  • 9 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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  • 10 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    10 | 17
  • 11 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    11 | 17
  • 12 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    12 | 17
  • 13 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    13 | 17
  • 14 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    14 | 17
  • 15 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    15 | 17
  • 16 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
    16 | 17
  • 17 En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesi 2018, hangi ülkede genişbant daha hızlı? ADSL, fiber, kablonet ile kim kazandı?
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