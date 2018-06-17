En iyi 10 spor filmi

1. Kızgın Boğa - 1980 (Raging Bull) Yön.: Martin Scorsese
Ortasıklet dünya şampiyonu Jake LaMotta’nın ringlerdeki yükseliş ve düşüş hikâyesi... LaMotta ringde başkalarıyla, gerçek hayattaysa kendi ruhuyla dövüşür. Kompleksleri ve özgüvensizliği nedeniyle evliliğinde bir türlü huzur bulamaz; profesyonel hayatını çıkmaza sokar. Scorsese’in başyapıtı olarak kabul edilen filmde Robert De Niro, müthiş bir performans çıkarır.
2. Ben, Tonya - 2017 (I, Tonya) Yön.: Craig Gillespie
Tonya çocukluğunda göremediği sevgiye bir sporcu olarak kavuşmak ister ama buz pateni dünyası onu bir türlü sevmez. Tonya, mükemmel olmayı başarsa da, imaj düşkünü hakemleri ve federasyonu aşamaz. Tarihe geçen o muhteşem üçlü Axel bile kurtaramaz onu. Kurgusu, ritmi ve mizah duygusuyla özündeki umutsuzluğu çok belli etmeyen bir spor filmi.
3. Ateş Arabaları - 1981 (Chariots of Fire) Yön.: Hugh Hudson
1924 Paris Olimpiyatları’na hazırlanan iki Britanyalı atletin hikâyesi... Biri, Hıristiyan değerlerine bağlı İskoç kökenli bir dindar; diğeri ise ötekileştirilmenin dezavantajlarını koşarak aşmaya çalışan bir Yahudi... İngiltere’deki keskin sınıf ayrımını yansıtan film, Vangelis’in olağanüstü müziği, nostalji duygusu ve koşu sahneleriyle tam bir klasik. 4 Oscar kazanmıştı.
4. Rocky - 1976 Yön.: John G. Avildsen
Yalnız boksör Rocky Balboa, şampiyon Apollo Creed tarafından rakip olarak seçilir. Kazanmak için değil rezil olmamak için çıkacaktır ringe. Tek hedefi serseri değil boksör olduğunu ispat etmektir. Motivasyonunu ise sevdiği kadından alır. Serinin ilk filmi hüzünlü, romantik ve aynı zamanda heyecan verici. Stallone, oyunculuğuyla kalbimize dokunmayı başarır.
5. Cehennemde İki Devre - 1961 (Ket felidö a pokolban) Yön.: Zoltan Fabri
Hitler’in doğum günü nedeniyle Naziler, çalışma kampındaki Macar savaş esirleriyle bir futbol maçı organize eder. Macarlar, yemek ve antrenman yapma koşuluyla teklifi kabul eder ama takım çıkarmakta zorlanırlar. Maç günü gelip çattığında esir futbolcular, ölümle hayat arasında gidip gelen bir oyunda bulurlar kendilerini.
6. Milyonluk Bebek - 2004 (Million Dollar Baby) Yön.: Clint Eastwood
Yoksul bir aileden gelen Maggie, hırslı bir boksördür. Spor salonu sahibi, aksi ihtiyar Frankie’den eğitim almak ister. Kızın disiplini ve arzusu onu etkiler. İlk başta her şey yolunda gider ama bir üst lige çıkmak istediklerinde işler zorlaşır. Kızgın Boğa kadar gerçekci, Rocky kadar duygusal ama her ikisinden çok daha üzücü ve göz yaşartıcı. 4 Oscar kazanmıştı.
7. Kazanma Sanatı - 2011 (Moneyball) Yön.: Bennett Miller
Takım sporları, yaşlı, muhafazakâr erkeklerin denetimindedir ve önyargıları değiştirmek kolay değildir. Film bu önyargılara karşı savaşmayı göze almış Billy Beane’nin gerçek hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Miller, beyzbol sahnelerini televizyon üzerinden gösterirken maçların heyecanını yansıtmayı da ihmal etmiyor. Bu, iki uyumsuz ve yalnız karakterin filmi aynı zamanda.
8. Creed: Efsanenin Doğuşu - 2015 (Creed) Yönetmen: Ryan Coogler
‘Rocky evreni’nde geçen filmin kahramanı Apollo Creed’in gayri meşru oğlu. İyi eğitimli, varlıklı bir genç. Boks tutkusunun kökeninde ıslahevinde geçirdiği yılların acısı ve babasız büyümenin öfkesi var. Creed klişeleri ve aşırı duygusallığı ihmal etmeyen ama hiçbir anında vasat olmayan bir film. Çünkü ilk filmin ruhuna sahip: Yani, asla kapanmayacak duygusal yaralara ve kaybettiklerimizin acısına rağmen sonuna kadar ayakta durma, direnme isteğine...
9. Şampiyon - 2008 (The Wrestler) Yön.: Darren Aronofsky
Geçinemeyen yaşlı bir profesyonel güreşçinin hayata tutunma çabaları... Daha çok para için ringe çıkarken, terk ettiği kızıyla bağ kurmaya çalışır ve bir striptizciyle romantik bir ilişkiye girmeyi dener. Aronofsky, acımasız rekabetin tükettiği yorgun bir ruhu anlatırken Mickey Rourke’un canlandırdığı Randy’nin bedenindeki deformasyonu, ringde çektiği acıyı ön plana çıkarıyor.
10. Kazanmak Arzusu - 1986 (Hoosiers) Yön.: David Anspaugh
Gerçek bir olaydan esinlenen film, 1954’te Indiana’daki küçük bir kasabanın lise basketbol takımının hikâyesini anlatıyor. Klişe bir spor filmi olsa da öyküsü ve karakterleriyle sizi alıp götürüyor. Koç, oyuncularına önce takım olmayı öğretmek ister ama işi gerçekten zordur. Üstelik takımın yıldızı basketbolu bırakmıştır. Ama yine de her takımın bir yükseliş anı vardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.