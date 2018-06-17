En iyi 10 spor filmi

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6. Milyonluk Bebek - 2004 (Million Dollar Baby) Yön.: Clint Eastwood

Yoksul bir aileden gelen Maggie, hırslı bir boksördür. Spor salonu sahibi, aksi ihtiyar Frankie’den eğitim almak ister. Kızın disiplini ve arzusu onu etkiler. İlk başta her şey yolunda gider ama bir üst lige çıkmak istediklerinde işler zorlaşır. Kızgın Boğa kadar gerçekci, Rocky kadar duygusal ama her ikisinden çok daha üzücü ve göz yaşartıcı. 4 Oscar kazanmıştı.