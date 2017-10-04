En iyi baklava ustaları maharetlerini sergiledi

Fatih’te düzenlenen “10. Baklava Festivali” kapsamında gerçekleştirilen “Altın Oklava” yarışmasına katılan baklava ustaları, en iyi baklava hamurunu açmak için yarıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında yapılan “Altın Oklava” yarışmasında birinci olan baklava ustası Recep Doğan, 10 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Törenin ardından Çiçek Pazarı’nın yanına kurulan stantta 15 bin adet tek olarak paketlenmiş baklava dağıtıldı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Canan Hanımı (Karatay) da çağıralım. Belki lahmacuna gösterdiği iyi niyeti baklavaya da gösterir diye düşünüyorum” dedi.