9 | 17

Otostopçunun Galaksi Rehberi 2005 (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)

Yönetmen: Garth Jennings

Douglas Adams’ın radyo programı olarak başlayan, sahne gösterisi, roman ve resimli roman formatlarında süren çalışmaları, bilimkurguyla mizahın en iyi buluşmalarından biridir.