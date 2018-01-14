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Repo Man 1984

Yönetmen: Alex Cox

“Repo Man” taksitlerini ödeyemeyenlerin otomobillerine el koyan kişiye takılan ad. İşsizlikten bunalan Otto, hiç istemediği halde onlardan biri oluyor. Öykünün merkezinde bir otomobilin bagajında yaşayan ve kapağını açanları buharlaştıran gizemli bir varlık var. Bir noktadan sonra herkes o otomobilin peşine düşüyor. Ajanlar, genç punk’lar ve tabii ki Otto’yla iş arkadaşları... Klişeleri bir yana bırakan, ince bir mizah duygusuyla çekilmiş sinik bir kara mizah örneği.