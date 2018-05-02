Bloomberg'e konuşan Fukaya "Yatırım yapılabilir altı nota sahip ülkenin tahvilini alamayan kurumsal yatırımcılar halihazırda bu alımlarını durdurmuştu. Dolayısıyla ek satış beklenmiyor" dedi.

Fukaya, Japon perakende yatırımcılarının kredi notuna bakarak yatırım yapacaklarını düşünmediğini, lira için halen carry trade’in önemli olduğunu belirtti.

Bloomberg'in sıralamasına göre Mizuho 2018 birinci çeyrek itibariyle dolar/TL'de en iyi tahmin yapan kurum konumunda.

S&P'DEN SÜRPRİZ NOT İNDİRİMİ GELMİŞTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.

Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

Business HT