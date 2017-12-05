Eljif Elmas 'En iyi genç oyuncu' ödülünü aldı

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a büyük onur...

'EN İYİ GENÇ OYUNCU' ÖDÜLÜ ELJIF ELMAS'IN!

Haberturk.com'un haberine göre Fenerbahçe'nin transfer ettiği ama 18 yaşını doldurmadığı için hazırlık maçları dışında henüz resmi olarak oynatamadığı Eljif Elmas'a Makedonya Futbol Federasyonu, 'en iyi genç oyuncu' ödülünü verdi. Makedonya Milli Takımı forması giyen ve alt yaş gruplarında da önemli başarılar elde eden Elmas, bu ödüle layık görüldü.

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Onunla birlikte milli takımlardan takım arkadaşı olan 1995 doğumlu Enis Bardhi de 'Yurtdışında oynayan en iyi Makedon oyuncu' ödülünün sahibi oldu. 800 bin Euro'ya Levante'ye transfer olan Enis Bardhi, 13 maçta 4 gol atmıştı.

Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Eylül ayında 18 yaşını doldurdu ve Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin resmi kadrosuna kayıt edilebilecek. Eljif Elmas, Fenerbahçe U21 formasıyla 3 maç, Fenerbahçe A Takımı ile ise Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.

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