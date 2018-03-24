Uzakdoğu, sadece büyüyen havacılık endüstrisini domine etmekle kalmıyor, birçok kategoride en iyi, en temiz, en işlevsel havalimanlarıyla da havacılığın beşiği olan Batı’ya ve Batılı şirketlere ciddi fark atıyor. Havacılık endüstrisinin, havalimanı alt başlığında en çok önemsenen ve dünya genelinde kabul gören sıralamayı 1999’dan bu yana yapan İngiltere merkezli Skytrax’ın bu seneki araştırmasında da bu detaylar çok net bir şekilde görülüyor. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Yolcu tecrübeleri üzerinden belirlenen ve bu sene Stockholm’de açıklanan Skytrax World Airport Awards 2018 sıralamasının sonucunda ise sürpriz olmadı ve Singapur Changi Havalimanı, 6’ncı kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı oldu. Changi, son 18 yılda da 9 defa bu ödülü kazandı.

Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasındaki periyotta, dünya genelinde 500 civarında havalimanında 100’den farklı milletten 13.73 milyon yolcunun, havalimanlarındaki servis ve ürün performansı check-in bankosundan varış terminaline, transferden alışverişe, güvenlikten göç ofisine kadar her açıdan değerlendirilmeye tabi tutuluyor.

SİNGAPUR CHANGİ’NİN FARKI

Üç terminaliyle yolcularına seyahatleri öncesinde olağanüstü konfor sunan Changi’de 24 saat açık olan iki sinema salonunda gişe rekorları kıran filmler, ücretsiz sunuluyor. Çatı katında bulunan yüzme havuzunda veya kelebek bahçesinde çok hoş vakit geçirme imkânı var. Dördüncü terminali de 31 Ekim 2017’de ‘Dünyanın En Teknolojik Terminali’ olarak hizmete girdi.

Singapur Changi Havalimanı

Dünyanın En İyi 10 Havalimanı

1- Singapur Changi 6- Münih

2- Seul Incheon 7- Centrair Nagoya

3- Tokyo Haneda 8- Londra Heathrow

4- Hong Kong 9- Zürih

5- Doha Hamad 10- Frankfurt

JAPON-KORE YARIŞI

Tokyo Haneda Havalimanı, yıllardır ikinciliği kimseye kaptırmayan Seul Incheon’u 2017’de yerinden etmeyi başarmıştı. Koreliler 2018’de Haneda’dan ikinciliği yeniden eline geçirdi. Haneda alışık olduğu üçüncülüğe geri döndü.

KATAR HAMAD YÜKSELİŞTE

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Havalimanı, 2016’da olağanüstü bir atılım ile 22 basamak birden yükselerek 10. sıraya tırmanmıştı. Yükselişini 2017’de de sürdüren Hamad Havalimanı altıncı sıraya kadar gelmişti. 2018’de de yükselişini devam ettirerek listenin beşinci sırasına yerleşti.

MÜNİH HAVALİMANI DÜŞÜŞTE

Münih Havalimanı, sıralamadaki düşüşünü bu yıl da devam ettirdi. 2016’da üçüncü olan Münih 2017’de dördüncü sıraya gerilemişti. 2018’de ise kendisine altıncı sırada yer bulabildi. Sıralamanın 7 ile 10’uncu sırasındaki havalimanları değişmedi. 7. sırada geçen yıl olduğu gibi Japonya’nın 7. Nagoya Chubu Centrair Havalimanı yer alırken Londra Heathrow 8’inci, Zürih 9’uncu oldu. Geçen yılın 10’uncusu Frankfurt Havalimanı ise yerini korudu. Kuzey Amerika’dan ise hiçbir havalimanı bu yıl da ilk 10’a giremedi. Bakalım 2019’da yapılacak değerlendirmede İstanbul Yeni Havalimanı sıralamaya girecek mi?

Pekin Havalimanı

Çin’de havayolu patlaması...

Havacılıkta gelecek yıllara Uzakdoğu damga vuracak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yaptığı tahminlere göre, gelecek yirmi yıl içinde, havacılık endüstrisinin direksiyonunda Asya-Pasifik olacak.

Asya-Pasifik, kendi içindeki güzergâhlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki toplam pazar büyüklüğü 2036’ya kadar yıllık 3.5 milyar yolcu kapasitesine ulaşacak. Çin ise bölgedeki en hızlı büyüyen pazar ve önümüzdeki 20 yıl boyunca da 921 milyon yeni yolcu ekleyeceği tahmin ediliyor. Çin’de pazarın bu denli büyümesi göz önüne alındığında, ülkenin havalimanlarında adeta yolcu patlaması yaşanması şaşırtıcı değil. Zira ülkenin güçlenen ekonomisi, yeni rotaların açılması ve seyahat etme arzusu giderek artan orta sınıf artışın en önemli sebepleri.

Çin Ulusal Turizm İdaresi tarafından yayımlanan istatistikler, gelen ve giden yolcu sayısının 2017’de 270 milyona ulaştığını ve bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artış yaşandığını gösteriyor. Çin’e gelen ziyaretçilerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 0.8 artarak 139 milyonu aşmış.

Routesonline’ın yaptığı bir araştırmaya göre 2017’de yolcu sayısı bakımından dünyanın en hızlı büyüyen, en büyük 20 havalimanının 11’i Çin’de yer alıyor.

Çin’de mevcut havayollarının agresif şekilde büyümesinin yanı sıra ülkede çok sayıda yeni havayolu şirketlerinin kuruluyor olması, havayolu ulaşımının halk için daha kolay ve daha ucuz hale gelmesi, özellikle iç pazarda trafik artışı büyümede büyük etkiye sahip.

SIRA HAVALİMANI YOLCU SAYISI ARTIŞ % 1 Zhuhai Jinwan (Çin) 9.425.951 36.66 2 Nanchang Changbei (Çin) 11.212.161 34.67 3 Shijiazhuang Zhengding (Çin) 10.528.364 32.15 4 Netaji Subhas Chandra Bose (Hindistan 20.167.698 29.06 5 Quanzhou Jinjiang (Çin) 6.118.876 28.16

Uçaktaki hastalara 1 metre uzak olun

Uçakta bir başka yolcudan virüs kapma, hastalık bulaşma ihtimali veya şartları neler olabilir? Temas edilen yüzeylerin hijyen şartları ve buralardan virüs bulaşması konumuz değil. ABD Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılan çalışma grip virüsü taşıyan bir yolcu, seyir esnasında size çok yakın oturmuyorsa büyük bir tehlike altında değilsiniz demektir. Yakınlıktan kasıt ise yaklaşık 1 metre.

Emory Üniversitesi, Georgia Institute of Technology ve Boeing’den araştırmacılar, enfeksiyon risklerini gözlemlemek için 10 farklı test uçuşu yaptı. Uçuşların büyük çoğunluğu 3.5 ila 5 saat arasında değişiyordu ve uçaklar neredeyse tam kapasiteydi. Enfeksiyon riskini takip etmek için araştırmacılar, bir iPad uygulaması üzerinden yolcu hareketlerini izledi. Grip virüsünün, kabinin orta kısımlarında yer alan 14C koltuğunda oturan bir yolcu üzerinden yayılması simüle edilmeye çalışıldı.

Yolcuların birbirleriyle ne sıklıkta etkileştikleri ve ne kadar sıklıkla koltuklarından ayrıldıkları da gözlemlendi. Zira uçakta hastalık bulaşmasının iki temel nedeni buydu. Ayrıca yolcuların yaygın olarak dokundukları yüzeylerden sürekli örnekler toplandı

Şaşırtıcı bir şekilde, bu yüzeylerde yapılan ölçümlerde neredeyse 18 yaygın solunum yolu hastalığı virüsüne ait kanıta rastlanmamış. Ancak bu durum uçakta kimsenin hastalanmadan yolculuğu tamamladığı anlamına gelmiyor. Analizler, 14C koltuğunun her iki tarafındaki koltuklarda seyahat eden kişilerin, ayrıca ön ve arkasındaki sırada yolculuk edenlerin, hasta olma ihtimalinin yüzde 80 civarında olduğunu gösterdi. Sevindirici olan gelişme ise, uçuştaki diğer yolcularda, enfeksiyon riskinin yüzde 3’lere kadar düştüğünün görülmüş olması.

HASTA KABİN PERSONELİ TEHLİKELİ

Çalışmada ayrıca, enfekte olmuş bir mürettebat üyesinin uçuşta bulunmasının yaratacağı muhtemelen sonuçlar da ölçüldü. Sonuçlar beklendiği gibiydi. Kabin ekibi üyelerinden birinin uçuşa hasta gelmesinin, daha fazla yolcuyu riske attığı görüldü. Çünkü kuşkusuz, kabinde hareket edip daha fazla yolcuyla etkileşime giren kabin görevlisi, adeta uçakta hastalık saçıyor. Çalışma, hasta ekip üyelerinin evde uçuş öncesi; öksürük ve hapşırma seviyesini azaltmak için ilaç almaları gerektiğini doğruladı. Çalışmadan çıkan en net sonuç: “Yolcu ve kabin ekibinin hareketleri hastalık bulaşmasını kolaylaştıran en temel sebep.”

HAVADA ELLERİNİZE HâKİM OLUN

Yolcular için seyahat esnasında enfeksiyondan kaçınmanın en iyi yolu, elinizi; gözünüzden, yüzünüzden ve tüm yolcuların dokunabildiği yüzeylerden uzak tutmaktan geçiyor. Daha önce bir araştırmaya yer vermiş, havalimanı ve uçaklardaki temas edilen yüzeylerin ne kadar virüs barındırdığını anlatmıştım. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Eğer hasta bir yolcunun yanında oturuyorsanız, onunla yüz yüze gelmekten uzak durun, mümkün olduğunca elinizi dezenfekte edin.

Ayrıca uçuş sırasında hiç yerinden kalkmayan, pencere kenarında oturan yolcular, araştırmaya göre daha az risk altında. Ancak çalışmanın kızamık, tüberküloz, suçiçeği gibi ciddi bulaşıcı hastalıkları kapsamadığını hatırlatalım. Bu simülasyon ise sadece doğrudan damlacık efektiyle bulaşabilen enfeksiyon riskini gözlemleyebilmek için yapılmış

Son not; havayolu seyahatlerinizde, hastalık riski sadece uçağa girdiğinizde başlamıyor. Havalimanlarında da ciddi virüs bulaşma riski söz konusu.

Dünyanın En Temiz Havalimanları

1- Tokyo Haneda

2- Centrair Nagoya

3- Incheon

4- Tayvan Taoyuan

5- Singapur Changi

En İyi Havalimanı Terminali

1- Londra Heathrow - T2

2- Münih - T2

3- Singapur Changi - T3

4- Londra Heathrow - T5

5- Tokyo Haneda - Int’l

En İyi Yeme-İçme

1- Hong Kong

2- Singapur Changi

3- Incheon

4- Tokyo Narita

5- Doha Hamad

En İyi Alışveriş

1- Londra Heathrow

2- Singapur Changi

3- Hong Kong

4- Doha Hamad

5- Amsterdam