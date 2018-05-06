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Ant-Man içine herkesin girebileceği mühendislik harikası bir kostüm. Giyeni böcek boyutlarına kadar küçültüyor. Kostümü icat eden Hank Pym, hapishaneden yeni çıkan Scott Lang’i işe alıyor ve onu Ant-Man olarak eğitiyor. Sonuçta anlıyoruz ki, süper kahramanlık her şeyden önce cesaret ve zekâyla ilgili bir şey... Komedi ve aksiyonla harmanlanan, 1980’lerin bilimkurgularını hatırlatan bir soygun öyküsü.