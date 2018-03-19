Navigasyonlar araç kullanıcıları için her geçen gün daha büyük bir öneme sahip olan uygulamalar. Özellikle trafiğin sıkışık olduğu noktalardan kaçabilmek için sıklıkla kullanılan bu uygulamalar için ya daha çok trafiğe neden olduğu söylenseydi, cevabınız ne olurdu?

California Üniversite Ulaştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre, navigasyon kullanımı arttıkça trafik sorunu da daha çok içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu durumun temel nedeni, navigasyon ve harita uygulaması sayesinde ara sokaklardan kaçarak hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen sürücülerin, asıl amaçları dışında trafik akışı için kullanılan bu ara sokakların tıkanmasına ve bu durumun da daha karmaşık bir trafik yapısına neden olması.

Benzer durum için bir simülasyon hazırlayan üniversite yetkilileri, bu simülasyonda otobanda gerçekleşen bir kazayı canlandırıyor. O otobanda seyredenlerin %20'sinin navigasyon kullandığı varsayımı altında canlandırılan simülasyon, navigasyon kullanımı nedeniyle sürücülerin anayolu terk ederek tali yollara saptığını ve tali yolların sıkışması nedeniyle bir süre sonunda o otobandaki genel trafiğin de üst seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor. Halbuki navigasyon kullanımının olmadığı diğer simülasyonda ise trafik daha akıcı ve kabul edilebilir seviyelerde seyrediyor.

Bu durumun her geçen gün daha çözümsüz bir hal aldığını anlatan Üniversite yetkilileri, Uber, Lyft gibi firma sürücülerinin içinde bulunulan durumu daha kötü bir hale getirdiğini ancak asıl büyük sıkıntıyla henüz karşılaşılmadığını da sözlerine ekliyor. Yapılan araştırmaya göre asıl büyük problem, tamamen navigasyon sistemiyle hareket edecek olan insansız araçların yollara çıkmasıyla meydana çıkacak ve işte o zaman gerçek trafik problemi tüm büyük şehirleri saracak.