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En sık görülen rüyalar!

10.07.2018 - 10:22 | Güncelleme:

Bazı rüyalar vardır ki her gece bizi sıcacık yatağımızdan kan ter içinde uyandırır. Gün boyu da rüyaların etkisinden çıkamaz, rüyanın ne anlama geldiğini düşünür dururuz. İşte herkesin hayatında en az bir kere gördüğü rüyalar ve o rüyaların anlamları...

  • 1 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SU GÖRMEK: Rüyada görulen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Suyun kalitesi bizim duygularımızı yönetebilme etkinliğini gösterir. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır.

  • 2 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    İNSAN: Rüyasında soyut olarak bir insan gören kişi, ertesi gün hayırlı bir haber ya da mektup alacak demektir. Rüyada görülen ve tanınmayan kimse, insanın kendi nefsidir. insanın kendi nefsini temsil eden kimse iyi ise insanın kendisi iyidir.

  • 3 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    OKUL: Rüyada okul görmek tek bir ifadeyle yorumlanmayacağı gibi hem iyi hem de kötü şekilde tabir edilir. Rüyada okul görmek güzelliğe, esenliğe, düzenli ve mantıklı olmaya işaret eder. pişmanlık duymay ve kazancın azalmasına da işaret eder.

  • 4 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    FELÇ OLMAK: Tam tersi şekilde yorumlanır. Ayağa kalkmak olarak tabir edilir.Rüya sahibinin hayatının çok daha yoğun bir hale geleceğine, kişinin yoğun bir iş trafiği yaşayıp, çok daha fazla mesai harcayacağına delalet eder.Zannedildiği gibi kötü değildir.

  • 5 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    BEBEK: Rüyada bebek görmek mutluluk ve neşenin habercisidir. Bazen rüyanızda bebek görmüş olsanız bile bu rüya size iç sıkıntısı verebilir. Bu gibi durumlarda olumsuz düşünmeye gerek yoktur. Rüyada bebek görmek her zaman iyiye yorulmaktadır.

  • 6 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    GIDA: Et hariç yiyecekler kısmet, bolluk, berekettir. Rüyada güzel pişirilmiş veya hazırlanmış yiyecek maddeleri görmek, bir vesile ile parasızlıktan kurtularak bundan böyle çok mutlu günler geçireceğinize ve pek candan dostlar edineceğinize işarettir.

  • 7 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    DENİZDE YÜZMEK: Rüyada denizde yüzmek çok gezeceğinizin müjdecisidir. Böyle bir planınız olmasa bile gelişmeler sizin sürekli tatile çıkmanıza imkan sağlayabilir. Alternatif olarak, aşk ve iş hayatınızdaki mutluluğa işaret eder.

  • 8 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    EV: Rüyada görülen ev kendi benliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak kendiniz hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.

  • 9 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ÇIPLAK KALMAK: Savunmasızlığı simgeler! Kişi kendini yalnız ve korunmaya muhtaç hissetmektedir!

  • 10 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SINIF: Rüyada Sınıf görmek, Rüyada bir okulun sınıfında bulunduğunuzu görmek, çocukça hareketler yaptığınız için etrafınıza itimat vermediğinize, zararını ise bizzat çekmekte olduğunuza işarettir.

  • 11 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
    11 | 34

    KOVALANMAK: Bir şeyden kaçmak ve kurtulmak isteğini ifade eder!

  • 12 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ARABANIN KONTROLÜNÜ KAYBETMEK: Hayattaki kontrolü kaybetmek ve çeşitli aksaklıklar olarak yorulabilir.

  • 13 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    YÜKSEK BİR YERDEN DÜŞMEK: Gerçek yaşamda sizi endişe ve korkuya iten bir olaya tanık olduğunuzu ya da bir durum hakkında haber aldığınızı ve bu konunun sizde bazı güvensizlik duyguları, korkular yarattığını simgeler.

  • 14 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SÜREKLİ GEÇ KALMAK, BİR YERE ULAŞAMAMAK: Ertelenen, yapılmayan ve sürekli yük olan işlerin varlığını ifade eder.

  • 15 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    VASITA GÖRMEK: Otobomil kişinin geçim vasıtalarına tabir erdilir. Minibüs kısa, otobüs ve uçak ise uzun mesafeli yolculuğa tabir edilir. Ağır vasıta motorlu araçlar ise yorucu işlere ve üzüntüye tabir edilir. Ayrıca sıkıntıların üzerinden gelebilmektir.

  • 16 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
    16 | 34

    BOZUK VE KIRIK ELEKTRONİK EŞYALAR: Gerçekle bağlantının koptuğuna ve diğer insanlarla iletişim kuramamaya işarettir!

  • 17 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
    17 | 34

    DİŞ DÜŞÜRMEK: Özgüven kaybı veya hastalık olarak yorulur!

  • 18 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
    18 | 34

    SINAVA GİRMEK, GEÇMİŞTEN KALMA SINAVLARI OLDUĞUNU ÖĞRENMEK: Öğrencilik korkusu. Bazen de aşırı mükemmeliyetçilerin başarısızlık kaygısı olarak yorulur.

  • 19 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
    19 | 34

    TUVALET BULAMAYIP ALTINA YAPMAK: Uykudaki kişinin gerçekten sıkıştığı durumlarda gördüğü rüyadır. Rüyasında altına yaparsa, gerçekte de pek hoş şeyler olmayabilir!

  • 20 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK: İncinmekten korkmak demektir! Ayrıca kimin öldüğü görülmüşse, o kişinin ömrünün uzadığına yorulur.

  • 21 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    KAPANA KISILMAK VEYA KAYBOLMAK: Önemli bir karar aşamasında kişinin köşeye sıkıştığı anlamına gelir.

  • 29 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    SAÇ KESMEK: Pek hayra yorulmaz ve ikaz niteliği taşır!

  • 30 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    BOĞULDUĞUNU GÖRMEK: Güvensizlik anlamına gelir.

  • 31 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    BİRİNİ ÖLDÜRMEK: Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler. Başka bir yoruma göre de bir kimseyi öldürdüğünü görmek, onunla iyi arkadaş olunacağını gösterir.

  • 32 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    PARA GÖRMEK: Rüyada para almak veya vermek veya tomarla para görmek, parlak şans ve servete; para bulmak, şansının açılacağına, zengin olacağına işaret eder.

  • 33 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    ET YEMEK: Rüyada et yemek tek şekilde tabir edilmez. Çiğ et yemek hayırlı haberler almaya, pişmiş et yemek bolluğa ve zenginliğe kavuşmaya, kuş eti yemek ahirette nurlar içinde olmaya, tavuk eti yemek eşinden hayır görmeye yorulur.

  • 34 En sık görülen rüyalar ve anlamları! Sık görülen rüyaların tabirleri Büyütmek İçin tıklayın.
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    BULANIK DENİZ: Çirkin ve size kendinizi iyi hissettirmeyen cinsten bir görüntüye sahip ise; bir konuda kaygılanacağınız anlamına gelir. Bu denize düşerek suyun dibine doğru indiğini gören kimsenin başından olumsuz tecrübe geçer.

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