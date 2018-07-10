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İNSAN: Rüyasında soyut olarak bir insan gören kişi, ertesi gün hayırlı bir haber ya da mektup alacak demektir. Rüyada görülen ve tanınmayan kimse, insanın kendi nefsidir. insanın kendi nefsini temsil eden kimse iyi ise insanın kendisi iyidir.