Bilim insanları, 1936 yılında kameralara verdiği son pozun ardından ölen Tazmanya Kaplanı’nın geri getirilebileceğini iddia etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Melbourne Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Andrew Pask, hayvanın genom dizilimi sayesinde geri döndürülebileceği görüşünde. Ancak bunun için teknikleri geliştirmek gerekiyor.

Tazmanya Kaplanı