RACHEL SEIFFERT - "GÜNÜN SONU YOK"

İngiliz yazar Rachel Seiffert, farkında olduğumuz ama açığa çıkaramadığımız duyguları yalın bir dille yazarak tek satırda aktarıyor. "Günün Sonu Yok", Yüz Kitap yayıneviyle çıktı.

JODI PICOULT - "KIZ KARDEŞİM İÇİN"

Bunca zaman kimdin? Peki bundan sonra kim olacaksın? Bugüne kadar hayattaki rolünü hiç sorgulamayan Anna'nın aldığı bir kararla belki de ailesi paramparça olacak... Bir ailenin ne olursa olsun hayatta kalma mücadelesini anlatan Jodi Picoult'un kitabı "Kız Kardeşim İçin", April yayıneviyle raflarda.

EMİN NEDRET İŞLİ - "SAHAFNÂME"

Kırmızı Kedi Yayınları'nın çıkardığı "Sahafnâme", zamanında mektuplara, kartvizitlere alınan notları tekrar açığa çıkartmaya karar veriyor. Zamanında bir sahafın biriktirdiği belgelerden yola çıkarak bir belgesel niteliği de taşıyan Emin Nedret İşli'nin kitabı okuyucuların huzuruna çıkıyor.

LAURA RUBY - "KRALİÇE ARI

Sevdiğimiz insanları nasıl görürüz? Ya da görünen yüzümüz aslında gerçek kimliğimiz mi? Pegasus Yayınları'ndan çıkan yazarlığını Laura Ruby'nin yaptığı "Kraliçe Arı" kitabının kahramanı Finn bize aşkı, gizemi, pişmanlığı, görünenin ötesinde farklı şeyler olabileceğini ve birçok duyguyu sunuyor.

JEAN-FRANÇOIS CHABAS - "KIRIK KALPLER KAVANOZU"

Belki bazı şeyleri değiştiremeyiz ama geleceğimizi yönlendirmek bizim elimizde değil midir? Jewel, şiddet yanlısı bir baba ve şiddete maruz kalan bir annenin çocuğudur. Onu hayata bağlayan şey yaptığı boks ve kardeşi Esther'dır. Jewel büyüdükçe hayatını sorgulamaya başlar ve tek bir bildiği vardır, o annesi gibi mağdur olmayacaktır. Jean-François Chabas'ın yazarlığını yaptığı "Kırık Kalpler Kavanozu" ON8 Yayınları'yla çıktı.

TARA ALTEBRANDO - "SAKLI KALAN"

Hikaye, yıllar önce ortadan kaybolan altı anaokul öğrencisinden beşinin dönmesiyle okuyucuyu sürüklemeye başlar. Aradan on bir yıl geçmiştir... Hiçbir şey eskisi gibi değildir... İşin ilginci geriye dönen çocuklarda geçmişleri hakkında hiçbir şey hatırlamıyordur... Hiç kimse ortaya çıkacak olan garipliklere ve gerçeklere hazır değildir. Tara Altebrando'nun kaleminden, nefes kesen bir roman olan "Saklı Kalan", Altın Kitap Yayınları'ndan okuyucuyla buluştu.

KEES DORST - "YENİLİKÇİ ÇERÇEVE: TASARIMIN GETİRDİĞİ YENİ DÜŞÜNME BİÇİMLERİ

Uzman bir tasarımcının deneyimi, günümüz sorunlarını çözmede yol göstermeye yeterli midir? Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan, Kees Dorst'un kaleme aldığı "Yenilikçi Çerçeve: Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünme Biçimleri", bizlere bilindik yöntemlerin dışında daha yenilikçi bir bakış açısı kullanmamızı öneriyor.

CAN ORHUN - "Ex-libris ya da Pertev Efendi’nin Olağanüstü Yolculuğu"

Çıktığımız en güzel yolculuklar aslında kitaplar ile olan değil midir? Bir yanda mücellit Pertev Efendi, diğer yanda kütüphaneden çalınan bir yazma... Ve bir de gizemli bir beddua... Bunlar ne ifade ediyor? Pertev Efendi, her şeyi göze alıp bu bilinmez yolculuğa çıkacaktır... Bizlere de bu yolculukta Pertev Efendi'ye eşlik etmek kalıyor... Can Orhun'un kitabı "Ex-libris ya da Pertev Efendi’nin Olağanüstü Yolculuğu", Oğlak Yayıncılık ile raflarda.

NALAN KİRAZ - "ŞEYLER DENİZİ"

Nalân Kiraz'ın farklı bakış açısı, kendine özgü diliyle yayınladığı öykü kitabı "Şeyler Denizi" Alakarga Sanat Yayınları'yla raflarda. Durgun denizin altında yatan şiddeti hiçbirimiz düşünmeyiz değil mi? İşte Nalan Kiraz'dan, aslında günlük rutinimizin altında yatan dehşeti, normal görünen şeylerin altındaki şiddeti bize anlatan öyküler...

IDAN BEN-BARAK & JULIAN FROST - "BU KİTABI YALAMA"

Idan Ben-Barak ve Julian Frost imzalı, Uçanbalık Yayınları etiketiyle yayımlanan "Bu Kitabı Yalama" yaratıcı anlatımıyla mikropların nerelerde, ne şekilde barındığını anlatıyor. Büyükten küçüğe herkesi bilgilendiren, bilgilendirirken eğlendiren "Bu Kitabı Yalama", bizlere mikropları çok yakından tanıma imkanı sağlıyor. Mikroplar arasındaki gezimizde bize rehberlik edecek olan "Min" isimli mikropla tanışın...

CARSTEN JENSEN - "İLK TAŞ"

Yazarın Afgan Savaşı'nı tüm gerçekliğiyle, tarafsızca anlattığı sarsıcı bir Carsten Jensen romanı... Afganistan'a savaşmak için gelen bir grup Danimarkalı askerin istedikleri şey, Afgan düşmanlarını yok etmektir.. Hepsinin tek ortak noktası vardır, "Düşman". Ancak düşmanla ilk karşılaştıkları an hiçbir şey tahmin edildiği gibi gitmez... Düşman kimdir? Neye benziyordur? İlk taşı kim atacaktır? Bizleri ölüm-kalım savaşına sokan roman "İlk Taş", Dedalus Kitap Yayıncılık ile raflarda...

LOU ANDREAS-SALOME - "RUTH"

Zamanının edebi zevkini yansıtan Lou Andreas-Salomé romanı, içerisinde bolca aşk, psikolojik dokunuşlar, esrarengiz olayları barındırır. Çekici bir genç kız.. İşini çok seven bir öğretmen... Ve yaşadıkları karşılıklı bir büyülenme... "Ruth", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile okuyucuların huzurunda...

PETER BROWN - "MERAKLI BAHÇE"

Hepimiz şehrin bunaltıcı havasından boğuluruz. Kendimize macera ararız. Küçük keşiflere çıkarız. İşte Peter Brown'dan mükemmel bir çocuk kitabı. Keşif gezilerinden çok hoşlanan Liam, bir gün kendisini yine keşifte bulur, ama bu seferki farklıdır... Çünkü çıktığı keşifte dokunuşlarıyla şehir bambaşka bir hale bürünecektir. Hayal gücümüzü etkisi altına alan, resimli kitap "Meraklı Bahçe" Hep Kitap Yayınları ile raflarda.

ÜRÜN DİRİER - " GÖZÜN SERÜVENİ, GÖRME SANRISI ÜZERİNE BİLİMSEL BİR ANLATI"

Bilimin büyüleyici dünyasına doğru keşife çıkmak isteyenlerin kitabı. Bakmak, görmek, anlamak... Bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir Ürün Dirier serüveni. Aslında ne kadar kör olduğumuzu kitabın bizi ışığın doğasına çıkardığı zaman anlıyoruz. "Gözün Serüveni, Görme Sanrısı Üzerine Bilimsel Bir Anlatı”, Büyük Kitaplar Yayınevi ile çıktı.

GEORGE ELIOT - “FLOSS NEHRİNDEKİ DEĞİRMEN"

Ailesi tarafından ilgisiz bırakılan Maggie, kabına sığmayan bir çocuktu... Abisine duyduğu aşırı sevgisi ve abisinin onunla yeterince ilgilenmeyişi... Yıllar içinde alımlı, zeki bir kadın haline gelen Maggie üç erkek kıskacının içinde bulur kendisini. Abisi Tom... Sanatçı olan Philip... Çekici, bir o kadar da tehlikeli Stephen... George Eliot imzalı roman “Floss Nehrindeki Değirmen", Everest Yayınları ile çıktı.