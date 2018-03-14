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BANGKOK, TAYLAND

Her ne kadar uçak bileti pahalı olsa da vizesiz gidilebilmesi ve uygun fiyatlı olması Bangkok’u cazip hale getiriyor. Eğlenceyi de, alışverişi de sanatı da bulabileceğiniz bu egzotik kent, Budist tapınaklarıyla ünlü. Wat Pho buda heykeli Bangkok’un en turistik tapınakların başında geliyor.