Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) televizyon dizilerinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla dizi sektörü paydaşları ile birlikte “Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni hayata geçirdi.
Koç Holding’in ana sponsorluğunda, 14 şirketin desteği ile Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”nin tanıtım toplantısında TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik şöyle konuştu: “Aslında iş dünyası ile dizi sektörünün ortak bir derdi var, yaratıcılık ve yenilikçilik. İş dünyasının küresel rekabette ayakta kalması çeşitliliği, yaratıcılığı ve inovatif olmayı gerektiriyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği bu yolda müthiş bir itici güç sağlıyor. Dizi sektörünün paydaşları belki de en yüksek yaratıcı ve yenilikçi yeteneklere sahip kesim ve bu yetenekleri toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde harekete geçirmeleri çok önemli.”
TV’DEN ÖĞRENİYORUZ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın araştırması, kitle iletişim araçlarının önyargı oluşturmakta eğitimden çok daha fazla etkili olduğunu ortaya koymuş. 142 ülkede izlenen Türk dizileri de farkındalık yaratılmasında eğitimden bile önemli. Çünkü Türkiye günde ortalama 4.5 saat televizyon izliyor. Bu, dünya ortalamasının iki katı. Gençler de küresel akranlarından 1.5 saat daha fazla ekran başında. En çok da dizi izleniyor.
Dizilerdeki ana ve yan karakterlerin sayısı. Dengeli:
Kadın: %47
Erkek: %53
Görünürlük: En çok izlenen dizilerde toplam görünürlügün yaklasık 2/3’ü erkek karakterlere ait. Dengesiz.
Kadın karakterler kalıplara sıkısıyor:
Fiziksel özellikleriyle ön plandalar. Fiziksel özelliklerle ilgili yorumların 3/4’ü kadınlara yapılıyor
Yorumların %70’i olumlu
Her 3 kadın karakterden 2’si zayıf
Medeni durum kadınları tanımlıyor.
Erkeklerin aksine kadınların %100’ünün medeni durumu biliniyor.
Ebeveyn rollerinin %79'u kadınların.
Erkekler, babalık rolünde görünmüyor.
“Kadın gibi” olmak… Kadınlar için bile %62 oranında "asagılama"
Her 3 kadından 1'i ev kadını
Ev içi sorumlulukların %92'si kadınların.
Kadınların is hayatında görünürlügü sınırlı
Kadınlar %80 oranında is dısı mekânlarda bulunuyor.
İş içerikli söz ve eylemlerin %82'si erkeklerin.
Erkekler, agresif(%62) ve kaba(%69)
Kadınlar, uysal ve hayalperest
Kadın karakterler; duygusal(%80), uysal(%64), hayalperest(%77).
En yüksek reyting alan 12 dizide kadın ve erkek rolleri incelendi ve dün konunun tarafları bulguları tartıştı
REKLAMCILAR DA DESTEKLİYOR
TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl, işin reklam metin ve filmleri boyutuna da dikkat çekti. Bulgulara göre bir metodoloji oluşturulduğunu, bunun şirketlerin çalıştığı reklam ajanslarıyla paylaşıldığını anlattı. Kızıl, “55 reklam ajansı atölye çalışmasından geçti. Reklamlarda da cinsiyet eşitliği filtresi uygulansın istiyoruz. Reklam ve dizi sektörü için 21 ülkede yasal mevzuata girmiş ilkeler var. Biz henüz bu noktada değiliz ama en büyük reklamverenlerin oluşturduğu bir dernek olarak bu ilkelerin benimsenmesini ceza ile değil ödül sistemi ile başlatmak amacındayız” dedi.
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