HT Magazin'de yer alan habere göre, albümde Bengü, Ferhat Göçer, İzel, Sinan Akçıl, Yonca Lodi, Ziynet Sali, Burcu Güneş, İlyas Yalçıntaş ve Feride Hilal Akın’ın yanı sıra genç yıldızlar Doğukan Medetoğlu, Elieve ve Ezgi Ayçe de yer alıyor.



Albümün müzikseverlerle buluşmasıyla eşzamanlı olarak, 3 şarkıya çekilen klipler de yayına girecek.

Bu Konu İle İlgili Haberler