Enbe Orkestrası’nın Bengü, Burcu Güneş, Doğukan Medetoğlu, Elieve, Ezgi Ayçe, Ferhat Göçer, Feride Hilal Akın, İlyas Yalçıntaş, İzel, Sinan Akçıl, Yonca Lodi ve Ziynet Sali ile bir araya geldiği ‘Enbe 2018’ rekora koşuyor.

HT Magazin'in haberine göre, ‘Yorma’, ‘Teşekkürler Sevgilim’ ve ‘Yarım Sevda’ şarkılarına önceden çekilen üç klibin aynı anda yayına girdiği albüm, 25 bin CD satışına ulaştı.