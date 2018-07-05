Ender Yorgancılar: Tek gündem ekonomi ve enflasyon olmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, yeni ekonomi yönetiminin öncelikle bir enflasyonla mücadele programı açıklaması gerektiğini vurguladı. Yorgancılar “Türkiye’de enflasyon kontrolden çıkmış, yaygınlaşmış ve açılan enflasyon sürecine girilmiş izlenimi vermektedir. Bunun yanında stagflasyonist eğilimlerin güçlendiği de açıktır. Bilindiği gibi ÜFE enflasyonunun TÜFE enflasyonundan daha yüksek olması ile ekonominin yavaşlaması ve işsizlik artışıyla birleştiğinde stagflayondan bahsedilmektedir. İlk koşul gerçekleşmiştir. Yılın üçüncü çeyreği ve sonrasında ekonominin yavaşlaması kaçınılmaz görünmektedir. Bunun da işsizliği artırması söz konusu olacaktır” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Haziran ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 2. 61 oranında artarak yıllık bazda yüzde 15. 39 seviyesine yükseldiğini kaydeden Yorgancılar, “Üretici enflasyonunu sadece sanayi ürünleri için ölçen Yİ-ÜFE ise aylık bazda yüzde 3. 03 gibi çok yüksek ortanda artış kaydetmiş ve böylece Yİ-ÜFE enflasyonu son bir yılda yüzde 23. 71 seviyesine ulaşmıştır. TÜFE’de Haziran ayında karşılaşılan enflasyon 2001 yılından sonraki yani son 17 yılın en yüksek Haziran ayı enflasyonudur. Ayrıca TÜFE enflasyonu aylık bazda 80 ayın, yıllık bazda ise son 173 ayın rekorudur. Dolayısıyla halkın karşılaştığı enflasyonda acı rekorlar kırılmıştır” diye konuştu.

"KURDA İSTİKRAR SAĞLANMALI"

Merkez Bankası’nın üzerindeki yükün, geç kalmışlığının da etkisiyle, daha da arttığına dikket çeken Yorgancılar, “Sanayici ihracatta da zorlanacaktır. Bu nedenle kurlarda istikrarın sağlanmasına öncelik verilmesi, ardından iç talebin yavaşlatılması ve sonuçta da iç talep değil dış talep ile büyüme patikasına girilmesi gerekir” dedi.