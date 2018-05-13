Endonezya’nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bulunan 3 kiliseye intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

TSİ 03.30 sıralarında, ilk olarak Santa Maria Roman Kilisesi’nin hedef alındığı saldırıda 4, daha sonra Diponegoro ve Pantekosta kiliselerine yönelik saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Endonezya’da bir ada olan Bali’de 2002 yılında üç ayrı noktada gerçekleştirilen saldırıda 202 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ tarafından ülkede gerçekleştirilen ilk saldırı başkent Jakarta’nın merkezinde 2016 yılının Ocak ayında gerçekleştirilmişti.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 4 saldırgan da öldürülmüştü.

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