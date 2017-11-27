Endonezya'da 'Agung Yanardağı' alarmı

Endonezya’da Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan (BNPB) açıklamada, Bali Adası’ndaki Agun Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın 6 bin metre yüksekliğe ulaştığı belirtilerek, büyük bir patlama tehlikesine karşılık bölgede en üst seviyede alarm durumuna geçildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede hava trafiğinin olumsuzluk etkilenmesi üzerine Lombok'taki havalimanın ardından Bali'deki havalimanının da geçici süreyle uçuşlara kapatıldığı kaydedildi.
Öte yandan ertelenen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu mağdur oldu.
Agun Yanardağı, geçen haftanın ardından dün yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.
Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
"100 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMELİ"
Endonezya'nın Bali adasında Agung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi, adada tahliye çalışmalarının başlamasına neden oldu.
Endonezya'nın afetle mücadele kurumu olan BNPB'den yapılan açıklamada, yanardağın çevresindeki bölgede yaşayan 40 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Kurum sözcüsü bölgeden 100 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
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